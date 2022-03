La madre de Dani Oviedo (Gemeliers) cuenta cómo está su hijo tras el accidente en el que murió una chica

No es un buen momento para Dani Oviedo, uno de los hermanos de Gemeliers que se ha visto involucrado en un accidente de coche en el que ha resultado muerta una chica de 16 años.

Todo ocurrió a primera hora del lunes, en Sevilla, cuando el coche en el que viajaban él y otras cinco personas, entró en una rotonda con exceso de velocidad e impactó contra un árbol y una farola. Conducía un chico de 22 años que dio positivo en el test de alcoholemia.

“Salen de una discoteca muy tarde y ninguno de ellos, salvo el hermano, tenían conciencia de que la chavala era menor de edad y no dan crédito porque dicen que tampoco iban a tanta velocidad. Iban en un trayecto muy corto, se han confiado porque era un trayecto muy corto, de 200 metros, que, por eso, fue como ‘venga, venga, meteros todos’, lo típico de ‘si vamos aquí al lado’. Pues aquí al lado, mira lo que ha ocurrido’, contaba Carmen Borrego en Sálvame.

María Patiño ha explicado que la chica iba sentada sobre su hermano, sin cinturón, en el asiento del copiloto. Una serie de imprudencias que le han costado la vida.

Habla la madre

Eva Morilla, la madre de Jesús y Dani ha querido entrar en Ya son las ocho para contarle a Sonsoles Ónega cómo estaba su hijo. “Él se encuentra ahora mismo mal porque esa situación no es agradable para nadie. Era una chica de 16 años y eso afecta a cualquiera”, admitía.

Y no ha dudado en contar lo que ella sabe de lo sucedido: “Él todavía no da crédito porque fue un visto y no visto. Ellos salían de una discoteca, había bebido las copas normales, no iba borracho ni mucho menos. Iba a ir andando porque había una distancia de 200 metros de la discoteca al hotel y no merecía la pena montarse en el coche”.

Pero cambió de idea porque “salió uno de los chicos que estaban ahí, que él ni siquiera le conoce y dijo que los acercaba y se monta el primero, en el asiento de atrás a la derecha, se pone el cinturón y coge el móvil porque estaba hablando por whatsApp con su chica y se montan dos más detrás y no ve nada más, ni quién se monta delante ni nada. Sólo siente un impacto porque fue visto y no visto y sucede lo que sucede”.

Eva explicó que su hijo es amigo del hermano de la chica y que a ella la había conocido ese día. Dani, que no se ha pronunciado públicamente, ha querido compartir un corazón negro en sus redes sociales.