Gemeliers tienen que tomar una dura decisión en ‘Secret Story’: Ver a su madre o la novia de Dani

La última gala de Secret Story nos dejó un momentazo con el duelo entre Cristina Porta y Miguel Frigenti. Finalmente fue él el que siguió los pasos de su amiga Adara Molinero y abandonó por segunda vez la casa.

Pero no fue el único gran momento de la noche que estaba destinada a ser la de los reencuentros con amigos y familiares y eso, después de tres meses, ya se sabe que nos deja momentos muy emotivos.

Claro que ya sabemos que en estos realities no son de poner las cosas fáciles a los concursantes y los Gemeliers lo han sufrido en sus carnes.

Difícil decisión

“Lleváis casi tres meses, 83 días, sin ver a vuestros seres queridos. Jesús, Daniel, hay dos cubos. En uno de ellos está Vanesa, la novia de Dani. En el otro está vuestra madre. Tenéis que elegir a quién queréis ver”, les decía Jorge Javier Vázquez.

“Tío, no me jodas, ostia, tía, no me puedes hacer esto”, era lo primero que le salía por la boca a Dani Oviedo que tenía la posibilidad de reencontrarse con las dos mujeres más importantes de su vida y solo podía elegir a una.

Dani aseguraba que era incapaz de decidir y, entonces, fue Jesús el encargado de decidir. Y ante los llantos de su hermano, acabó dando el nombre de Vanesa. Después no dudó en gritar “mamá, lo siento”.

Le dijo a su hermano que sabía que lo necesitaba ese reencuentro con su novia. Y, finalmente, se produjo y las lágrimas de todos fueron las protagonistas.

“No te quiero ver llorar más. ¿Cómo es eso de si me está esperando?”, le decía, “te quiero ver reir, llorar, disfrutar”. Y Dani le daba un mensaje para su madre: “Dile a mi madre que la quiero, que la echo mucho de menos”.

El cantante no dejaba de repetirle a su novia lo guapa que estaba. “No queda nada, estás en la recta final y pasaremos las Navidades juntos”, le recordaba ella.

No sin mi madre

Y si ya las emociones estaban desbordadas, ni qué decir cuando apareció la madre. Jesús fue corriendo a abrazarla, y Dani, tres cuartos de lo mismo. Más llantos y no solo en la casa que Natalia, la novia de Jesús, también lloraba en plató.

Su madre les aseguró que estaban teniendo una convivencia de diez, pero les pidió que dejaran de hacer ruidos con la nariz y de decir palabrotas ni perder las formas.

Jesús le preguntó por su chica y su madre le aclaró que va muchas veces a defenderles a plató y que habla mucho con ella. Y su hijo le pidió que rezara todas las noches por ellos.

Viendo que la cosa se acababa, Dani corrió de nuevo junto a su novia que se había quedado sola en su cubo. Mucha emoción y un subidón de energía para ellos.

Veremos si aguantan hasta el final o se reencuentran con ellos antes de lo prevista. Esta semana están nominados.