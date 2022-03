El actor de 'The Boys' Antony Starr detenido en Alicante por agredir a un joven en un bar

El actor neozelandés Antony Starr, que está rodando en nuestro país la película Guy Ritchie, ha hecho algo más que conocer el ambiente nocturno de nuestro país. El intérprete ha pasado una noche en los calabozos de la comisaría provincial de Alicante después de haber sido detenido por la Policía Nacional acusado de un delito de lesiones contra un joven de 21 años.

Los hechos, tal y como recoge el diario Información, tuvieron lugar en la madrugada del pasado miércoles cuando el actor que encarna a Patriota en la serie de The Boys y al expresidiario que se convierte en sheriff en Banshee, fue arrestado en un bar de la conocida calle Castaños de la capital alicantina por supuestamente propinar dos puñetazos y golpear con un vaso en la cara a un joven que se encontraba en el mismo establecimiento.

El agredido, de origen venezolano e instalado en la provincia de Alicante desde hace cuatro años llamado Bathuel, fue evacuado en ambulancia del local, trasladado al hospital para que le curasen la herida y le cosiesen cuatro puntos de sutura en la frente, y posteriormente declaró ante la Policía para narrar lo ocurrido en Castaños.

Según este joven y otros empleados del local con los que ha hablado el medio local, el actor se encontraba "en estado ebrio" en el momento de la agresión y, antes de los hechos, ya habían sido advertidos por otros clientes de que su comportamiento estaba resultando molesto.

"Iba muy borracho"

La supuesta víctima de Starr ha asegurado a la prensa que la agresión se produjo precisamente cuando él y un amigo le pidieron al acompañante del actor que por favor le calmase, ya que este se tambaleaba y les molestaba continuamente. "Iba muy borracho", ha sostenido.

Al dirigirse a ellos para pedirles moderación, según la versión de los jóvenes, Starr reaccionó de forma violenta y empezó a increparles con insultos y empujones. Esto, pese a que al principio Bathuel se lo tomó con calma, acabó por provocarle y finalmente respondió a la agresión con otro empujón, siendo este el dentonate de la agresión que ahora está investigando la Policía de Alicante.

Durante esta primera parte de la pelea el actor habría propinado dos puñetazos y habría estampado un vaso en la cara del joven. Sin embargo, enseguida fue interceptado por los porteros del local y expulsado a la calle junto a su acompañante.

Ambos hombres, siempre según la versión de la supuesta víctima, habrían esperado a Bathuel y su amigo en la calle y allí se habría producido una pelea que solo acabó con la llegada de la Policía Nacional.

Bathuel ha asegurado también a la prensa que el conocido intérprete neozelandés le habría amenazado de muerte durante su encontronazo y habría hecho acusaciones tan graves como "no sabes con quién te has metido, no sabes quién soy yo y lo que has hecho. Has cometido el error de tu vida y te voy a buscar. Quiero matarte".

Todavía no habría quedado en libertad

Según se desprende de las informaciones recogidas por los medios loacles, el actor de The Boys continuaría en estos momentos en manos de la Policía Nacional pendiente de pasar a disposición judicial, ago que podría producirse en las próximas horas.