Camila Cabello: la estrella de Fifth Harmony que dio un volantazo en su carrera para sobrevivir

Como los gatos, los artistas, especialmente las divas del pop, tienen siete vidas. Saben que en la convulsa industria musical no siempre se goza del éxito y se reinventan continuamente para mantenerse en candelero el máximo tiempo posible. Solo hay que fijarse en la máxima exponente del pop, esa queen llamada Madonna, para darse cuenta que en este mundo tan cambiante de modas tienes que dar muchos volantazos para sobrevivir.

Pero hoy no voy a hablar de Madonna. No es su día. Hoy toca hablar de Camila Cabello, otra estrella de la órbita pop cuya vida cambió el día que entró en The X Factor y el bueno de Simon Cowell decidió que, al menos al principio, su carrera no iba a ser como solista. Sin saberlo en ese momento, le dieron por aquel entonces la oportunidad de ser parte de la girlband que, con permiso de Little Mix, iba a ser un fenómeno global.

Simon Cowell con las Fifth Harmony / Getty Images

Pero, como pasa casi siempre, la ambición puede ser asfixiante y Camila Cabello dejó de sentirse cómoda e identificada con Fifth Harmony y quiso volar del nido después de tantear a su público objetivo con algunas colaboraciones en solitario. Su proyecto se las prometía, pero tuvo que tirar por otros derroteros cuando su puesta de largo no cumplió con las expectativas de unos pocos y tampoco hizo los números deseados, que al final es lo que le importa a los mandamases.

Del club a la 'Havana'



Camila Cabello reunía todo lo necesario para ser la nueva estrella del pop: orígenes latinos, ser una exintegrante de una girlband de éxito y ambición. Representaba a la perfección el sueño americano. En Fifth Harmony se vio claramente que desbordaba carisma, que tenía tirón había nacido una estrella y el mundo, que ya había sido testigo del estrellato de Zayn Malik, estaba esperando con ganas que ella tuviera un debut de esos que explotan primero en Billboard y después en el resto del mundo.

Videoclip oficial de 'Crying in the Club'

Una diva en potencia se la juega con su carta de presentación. Camila se la jugaba y apostó todo a Crying In The Club, un himno con el que se presentaba como la nueva representante de la realeza pop. Tanto la canción como el videoclip decía mucho de lo que ella quería ser en la industria, postulándose como la heredera de esas otras estrellas que estaban en horas bajas y necesitaban sucesión. De hecho, ese single tenía un guiño al Genius in a Bottle de Christina Aguilera.

Sin embargo, Crying In The Club no dio en el centro de la diana. No fue un hit instantáneo. Ni siquiera fue un hit. En Billboard se quedó en el puesto número 47 y en el resto de charts la repercusión fue parecida. Ante este sinsabor, y consciente de que se jugaba su posición en la primera división de la música, Camila Cabello hizo la de si no te he visto no me acuerdo y borró toda huella de la canción. No se incluyó en su álbum debut y tampoco la metió en su primera gira de conciertos.

El renacer de una diva pop



Crying In The Club es una de las grandes manchas en el currículum de Camila Cabello, pero como ella quería sobrevivir guardaba a buen recaudo un plan B. Porque si quieres ser una diva del pop más te vale tener un plan B. Camila tenía dos a falta de uno y siguiendo la moda de sus contemporáneas lanzó dos nuevas canciones sin apenas promoción. Una era OMG, con una línea muy parecida a la que sigue Rihanna en Anti, y otra era Havana, con un pop latino que bebía de sus orígenes.

Lo que pasó después se conoce de sobra, claro. Havana fue un petardazo, ese éxito mundial que tan desesperadamente estaban buscando. Se convirtió en un número 1 global y con el paso del tiempo ha quedado demostrada su repercusión, logrando permanecer en el imaginario colectivo de manera intacta. Pero ahí tocó hacer otro alto en el camino. Tocó retrasar el lanzamiento del disco, reflexionar y pensar muy bien en los derroteros que iba a tomar su discografía.

Videoclip oficial de 'Havana'

Camila, el título del primero álbum, se publicó casi un año después de Crying In The Club y tuvo la acogida deseada. No fue una cosa loquísima, pero hizo el ruido suficiente como para que Camila Cabello recibiera el título de la nueva promesa del pop y se asegurara su plaza entre las grandes. Después vinieron otros éxitos y otros fracasos. La vida del artista, especialmente la de Camila Cabello que se rige un poco por aquello de una de cal y otra de arena. Así empezó y así seguirá siendo ahora que está a punto de lanzar Familia, un tercer trabajo discográfico cuya carta de presentación ha pasado a mejor vida. Ella sabe que para ser una estrella hay que reinventarse y tener un plan B e incluso un plan C por si alguno falla. Pero ahí están siempre las siete vidas del gato. Ahora solo falta esperar para ver qué derroteros toma esta imprescindible del pop y cuántas vidas gasta en el camino.