Guitarricadelafuente presenta ‘La Cantera’, su primer disco: “Es mi combinación de lo tradicional y lo actual”

El talento de Álvaro Lafuente floreció hace un par de años como pocas veces había sucedido en las últimas décadas. El poder de las redes sociales impulsaron todo lo que tenía dentro. Su imagen, originalidad y todo lo que engloba hacer música tradicional y folklórica en nuestra época.

Tras una espera más larga de lo que le hubiera gustado, Guitarricadelafuente presenta su primer disco. Su título, La Cantera, cargado de significado y con canciones que dan un "salto natural" en su carrera, combinando lo tradicional y lo moderno a través de sus historias, las cuales sus oyentes interpretarán como suyas. Hemos tenido el placer de charlar con él sobre este lanzamiento, sus raíces, referentes y cómo afronta esta nueva etapa tras pasar lo peor de la pandemia.

Pregunta (P): La Cantera es un disco que empezó a fraguarse hace año y medio y por fin lo tendremos el 6 de mayo. ¿Qué significado tiene para ti lanzar tu primer disco y cómo has llevado la espera?

Respuesta (R): La he llevado con mucha emoción, pero ha sido un proceso muy largo. Hace 2 años y medio, acabando la primera gira que nunca acabó, tenía muchas ganas de hacer un disco. Tenía muy pocas canciones en la calle y quería tener el conglomerado de canciones y tener un disco físico en tu mano que ponga tu nombre y tenga tu música.

Empecé a trabajar con Raúl (Refree) pensando que iba a ser un disco muy sencillo, muy tradicional. La verdad es que el proceso se empezó a complicar y al final la dirección a la que quería ir era totalmente diferente. En el propio camino iba incluyendo cuál quería que fuese esa dirección. Obviamente la pandemia paró la grabación. Yo vivía en Madrid, Raúl en Barcelona... y al final se quedó un poco sola la grabación. Cuando nos confinaron dije, me voy a vivir a Barcelona, voy a meterme de lleno y pasar el tiempo que haga falta allí para acabar el disco. Y ahí llevo dos años en Barcelona.

P: ¿Has aprovechado el confinamiento para trabajar en el disco?

R: Todo esto de la gente que en el confinamiento le saían discos, componer canciones... a mí estar en un sitio cerrado, no tener ninguna fuente externa... con eso no me salía hacer canciones. Fue algo posterior el resto de canciones del disco.

P: La Cantera, ¿por qué este título?

R: El concepto del disco fue cogiendo forma en el propio camino. Yo soy de un pueblo de Teruel que se llama Cuevas de Cañart, y cuando éramos jóvenes e íbamos los chavales por la calle, los abuelos sentado en el banco mirando cómo bajaba la gente, decían 'mira, ahí viene la cantera'. Así llamaban los ancianos a las futuras generaciones, los que estaban jugando en las calles del pueblo y algún día las habitarían y darían vida.

Guitarricadelafuente - Vidalita del mar

P: Vidalita del mar es el último adelanto. La inspiración de esta canción es Me gustaría darte el mar de Joaquín Carbonell, un canto a su gente que no podría ver el mar. ¿Cuál es la historia de tu canción? ¿Y del videoclip?

R: Tiene una inspiración muy fuerte en esa canción, que Joaquín Carbonell le cantaba a su pueblo de Aragón, que no tiene playa, y era esa sensación y pensamiento de gente mayor que no va a ver el mar, así que le pinta el mar en esta canción para que lo puedan ver de alguna forma. Yo creo que en este disco hay muchas referencias de cantes de ida y vuelta, un tráfico de influencias de Latinoamérica y el folklore de aquí. Esta canción tiene un poco de todo. Me sonaba a veces a jota, otras a verdiales... Era un conglomerado de esa mezcla que quería incluir en el disco.

Los videoclips, cada uno que saque su propia interpretación. Me gusta dejarlo a que cada uno lo interprete como quiera.

P: ¿Sobre qué otros anhelos escribes en tu disco, además del relatado en la canción de Carbonell?

R: Muchos anhelos. Al llamarse La Cantera el disco, cuenta realmente una historia de juventud. Hay muchas historias, como en los vídeos. No es una imagen concreta, sino que son imágenes de recuerdos y cosas que traigan recuerdos de algo y tú te montes tu propia historia. Es la manera de que la gente se enganche más a las canciones y se sientan más indentificados. Hay muchos retales de historias que he vivido, experiencias personales, canciones escritas de hace mucho tiempo. Al final, es la historia de mi infancia y juventud con la que mucha gente se puede sentir identificada. Cada uno le puede dar la interpretación que quiera.

El otro día estaba en Sony y me pidieron una explicación de canción por canción. Y yo, 'hostia, no sé'. De repente empecé a pensar y me iba saliendo solo. Una canción que yo no me acordaba o no pensaba que tuviera ningún significado y de repente digo, 'claro, esto habla de este sitio, con estas referencias...' Hay referencias a labordeta, un texto de El Camino de Miguel Delibes, que habla sobre un niño que vive en un pueblo de Castillla y sus padres lo quieren mandar a estudiar a la ciudad. Casi todo el libro se plantea por qué ese chico debe abandonar su pueblo para labrar su futuro. ¿Por qué no hay las mismas posibilidades en un pueblo que en una ciudad? Es un libro de los 50, pero ahora sucede lo mismo. En mi pueblo hay una escuela con 4 niños. Con que falte uno ya lo cierran.

Guitarricadelafuente - Mil y Una Noches (Vídeo Oficial)

P: Mil y una noches fue el primer single. De eso hace ya un tiempo, 8 meses, y en esta canción tenemos la novedad de que no solo estás tú y tu guitarra. ¿Por qué ese cambio? ¿Lo veremos más en el resto del tracklist?

R: Lo he hecho porque era la dirección que quería tomar. Quería cambiar un poco, descubrir nuevas cosas y al final haber estado tanto tiempo trabajando en este disco me apetecía experimentar y probar cosas nuevas. El proceso de haber trabajado con Raúl me ha abierto mucho la mente en estos aspectos. Esta canción acabó siendo mucho más producida de lo que yo pensaba y tardamos tres meses en acabarla. Iba dando pinceladas, dejábamos que descansara... al final es de mis canciones favoritas y quería que fuera el primer adelanto porque representa muy bien lo que es el disco.

Para mí es un salto natural de lo que venía de antes y lo que viene ahora. Contiene un resumen de lo que es el disco: una combinación de lo tradicional y lo moderno de alguna manera. El término de la cantera es tan amplio que la gente que hace música la abraza y la convierte en algo nuevo a partir de algo tan de raíz.

P: En la primera entrevista que te hicimos aquí, nos comentaste que las canciones te salían de dentro, iban cambiando, y que te inspiras en poesía, folklore, tu tierra... ¿en este disco ha sido así también?

R: Sí. La fuente de inspiración es inabarcable. Hablar de tu tierra te puede dar para una carrera discográfica entera. No se acaba nunca la inspiración ni las imágenes para hacer canciones. No me gusta dejar mensajes muy claros, entiendo la inspiración pero no se refleja al milímetro en la letra, no son literales. Sí que tengo los mismo referentes e historias, las que me gusta contar.

P: En aquella entrevista, dos nombres que destacaste fueron Nathy Peluso y Bad Gyal. ¿Has podido hablar con ellas o finalmente no te han contestado?

R: Además de esa anécdota en un ascensor con Bad Gyal que conté aquella vez, en Barcelona me la encuentro mucho por la calle, por mi barrio. Ahí nos vamos acercando (risas).

'La Cantera', de Guitarricadelafuente, llegará el 6 de mayo / Sony Music

Ellas me parecen lo más pero no son ni mucho menos mi fuente de inspiración. Siempre he tenido como referencia a Manu Chao desde pequeño, su música es una joyita para mí. También Bon Iver es un gran referente porque mezcla folklore americano y producciones nuevas.

P: ¿Te parece una buena noticia que la música tradicional esté teniendo tan buena acogida contigo entre los de tu generación?

R: Cómo no va a ser una buena noticia. Ahora mismo, las nuevas generaciones están poniendo más la vista en lo tradicional, en el arraigo, y buscar un punto de referencia que hace 20 años estaba no perdida pero sí con falta de referentes. Ahora una nueva generación de muchos artistas que están surgiendo y basan su música en esto, me parece muy bonito que esté sucediendo.

P: ¿Qué me puedes decir de la gira y festivales en los que estarás?



R: Estaré en el Mad Cool de Madrid o en el Vida en Barcelona, entre otros festivales, y por salas de toda España. La gira empieza en mayo y estaré hasta el año que viene o todo lo que dure. Como llevo dos años sin tocar y trabajando en esto, quiero llevar el disco a todas las partes que pueda.

P: ¿Cómo ves este 2022 y lo que viene después?

Hay que verlo con positivismo. Después de cómo ha sido todo... la primera gira hice los sold out y está muy bien, pero habiendo hecho una gira covid con tantas restricciones... ahora que ya no haya nada de eso va a ser una gozada.