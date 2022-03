Carlos vs Alatzne vs Cora: ‘Secret Story 2’ expulsa inesperadamente a una nominada con un cuestionable método

Secret Story 2 ha vivido su gala más extravagante desde siempre. El adelantamiento de la expulsión al anterior domingo sentó como un chute de energía tanto a la audiecia como a los propios concursantes, eso sí, nadie dentro de la casa sabía que la organización se tenía preparada otra para su gran noche del jueves.

De hecho, les pilló tan desubicados que muy pocos de ellos se preocuparon de cambiar el chip del conflicto. El reality puso imágenes a todos en la sala común en las que hablaban sin filtros de todos y cada uno de sus compañeros, algo que molestó y acabó avivando la llama de un conflicto inminente. Lo que no sabían es que para una de ellas su andadura se acabaría ahí mismo.

Sobera, haciendo gala de que sería una expulsión diferente, llamó a dos de ellas a la sala de expulsiones. Al comunicarles que pasaban su estancia en el programa a una hora más, ya quedaba claro quién sería la nueva expulsada:

Alatzne se convierte en la nueva expulsada por los votos del público #SecretGala7 pic.twitter.com/WGGlg6ckEK — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 3, 2022

Aunque no fue ni de lejos la primera en enterarse, Alatzne fue la nueva expulsada del reality. No le hizo falta ni si quiera ir hacia la sala de expulsión, ya que la organización se lo dijo en la misma sala común delante de Cora y Carlos que sería ella la que no continuaría en la casa. Su reacción fue tranquila y pausada, algo así como si ya se esperase lo que le iba a pasar.

La sanitaria vasca se va con más del 40% de los votos, tal y como le pasó a su compañera Nissy. Eso sí, haber preparado la expulsión a espaldas de las nominadas se ha sentido desde el otro lado de la pantalla como un acto de lo más extraño por parte de los encargados del reality. Además, el hecho de no avisar en toda la noche de cuándo se produciría esa expulsión dejó a la gran mayoría muy descubicados con respecto al programa.

Ahora se volverá a ver a Alatzne en plató, desde donde seguirá toda la polémica que se ha iniciado en esta última gala. Para poner el broche de oro a su paso por Guadalix, el programa le llevó a un cara a cara con Rafa en el que se habló del problema tanto de uno como de la otra. Por supuesto, no se llegó a un entendimiento.