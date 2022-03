Belén Esteban desvela por qué ha estado casi un mes fuera de ‘Sálvame’ y ha sorprendido a todos sus compañeros

Hace casi un mes que no veíamos a Belén Esteban por Sálvame. El programa no había dado ninguna explicación más allá de que estaba liada con sus asuntos. Y claro, después de verla en portada en Dubai promocionando sus sabores de la Esteban, no le dimos más vueltas.

Pero ha regresado y ha explicado cuál ha sido la razón que la ha tenido tanto tiempo alejada de la televisión. Los primeros días, es verdad, que la razón era su empresa y su viaje a los Emiratos Árabes, pero luego, hubo más. “Cuando vine, pasaron días y no me encontraba muy bien y he estado mala, la verdad es que cogí el covid”, confesaba.

“Lo he pasado mal, pero tengo que decir que he sido una privilegiada porque con todo lo que hemos pasado en este país sería muy injusto que yo dijera que lo he pasado mal. No he estado en un hospital, pero por mis problemas del azúcar…”, contaba, ha tenido que estar más controlada. Ha dado las gracias a haber tenido puestas las tres vacunas y la de la gripe.

“He estado muchos días dando positivo y lo malo es que lo podía contagiar muy fácilmente”, explicaba sobre por qué ha durado tanto.

El enfado de Kiko Hernández

Una noticia que ha supuesto un mazazo entre sus compañeros que no sabían nada. “Yo estoy enfadado contigo porque no has avisado y eso que vivimos al lado. Yo preguntaba, ‘¿Y Belén? ¿Y Belén?’ y me decían, ‘Kiko, está un mes fuera, está de vacaciones, está con sus proyectos’ y yo, tan tranquilo. Y de pronto, hoy me cuenta que es que ha tenido el covid, que ha estado muy mal, que ha estado muy grave. Una llamada hija…”, le reprochaba Kiko Hernández.

Pero Belén tenía una explicación para su mutismo. “Entiendo que estéis enfadados. Belén Rodríguez, Laura Fa, tú, Matamoros, vosotros, mis compañeros… ¿qué pasa?... Mira, te lo voy a decir: No quería preocuparos. Te digo por qué. A Lydia, ¿por qué no se lo quería decir a Lydia? Porque sé cómo Lydia lo ha pasado. Sé Kiko que si me hubiera hecho falta hubierais estado ahí, pero, ¿para qué os iba a preocupar si no podéis hacer nada?”, les preguntaba.

También ha querido dar las gracias a Víctor Sandoval que se quedó con su perrita Noa y, según ha explicado Belén, la ha cuidado mejor que ella.

Ahora está de vuelta y recuperada, así que, seguirá dando su opinión sobre todos los cotilleos y realities que copan la actualidad.