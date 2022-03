‘Secret Story 2’: Sobera responde a Nissy sobre la polémica de su expulsión: “No fue ajustada para nada”

La experiencia en realities nos ha demostrado que no es una buena expulsión si no hay polémica que lo acompañe. En Secret Story 2 no iba a ser menos, y de hecho, su penúltima expulsión dejó las redes totalmente revolucionadas después de despedir a una de las favoritas de la audencia.

Aunque era una de las concursantes que más apoyo recibía por redes sociales, está claro que otra gran parte del público no la quería en la casa. Más del 40% de los votos fueron a parar a Nissy, haciendo que el programa anunciase su expulsión de la casa. Y ella, haciendo gala del comportamiento que ya mostró en la casa, no se quedó callada.

Su despedida de Guadalix removió Twitter, que se llenó de comentarios referenciando a un hipotético 'Tongo'. Por ello, su primer programa como colaboradora en plató dejó a Carlos Sobera la oportunidad de hablar en nombre del programa para aclarar la situación:

Carlos Sobera: "Todos sabemos que cuando hay un reality se producen rumores y acusaciones. Nissy, en nombre del programa, hubo más de medio millón de votos y no fue ajustada para nada. Un 44,5% te eligió a ti para verte fuera" #SecretGala7 pic.twitter.com/zKWZY26lSm — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 3, 2022

El presentador no culpó la aparición de rumores sabiendo el tipo de formato que dirige, aunque los desmintió totalmente frente a la expulsada. Aunque fue muy directo, le quiso dejar claro que su marcha se debió a más de 500.000 votos en su contra, alegando que "no fue ajustada para nada". De hecho, un 44'5% de entre tres concursantes ya es más de lo que otros expulsados han tenido en el momento de su expulsión.

Lo que dijo en redes

El programa sorprendía el anterior fin de semana anunciando una expulsión en domingo, algo inédito en la historia del programa. Sería Toñi Moreno la que anunciase que una de las nominadas se iría fuera, y así fue. Sin embargo, este adelantamiento se notó en los votos: el reality ya había batido su récord de más de un millón y medio, mientras que para ese programa solo alcanzó medio millón.

Echando la vista atrás en este momento, Nissy solo retuiteó un mensaje en el que no hacía referencia al 'tongo', pero sí dejaba claro que adelantar la expulsión por sorpresa había jugado en su contra. El programa no aclaró el porqué de esa decisión -muchos lo relacionan con sus malos datos de audiencia-, aunque está claro que no recularán en su decisión.

Más allá de la eliminación, Sobera también quiso zanjar el tema de la agresividad de Adrián y sus golpes al mobiliario de la casa cuando se enfada. "¿Viste a Adrián golpear la puerta? También dijiste que viste a Carmen golpear a Elena. Si eso ocurriera de verdad, el programa tomaría medidas porque somos muy escrupulosos con eso", quiso desmentir el presentador.

Para ello, hizo referencia al problema al momento en el que Carmen salió de la ducha y pasó muy cerca de Elena. El momento fue pasando de boca a boca en la casa y se fue deformando hasta el punto que se llegó a hablar de un empujón adrede. Para solucionarlo, el programa revisó vídeos en los que se pudo ver que apenas hubo contacto entre ellas.