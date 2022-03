María Teresa Campos, más rota que nunca: “Sé que soy mayor, pero necesito trabajar”

María Teresa Campos ha dedicado toda su vida a los medios de comunicación. Sin embargo, desde que Telecinco canceló ¡Qué tiempo tan feliz!, la presentadora no ha vuelto a tener un trabajo fijo en televisión. Ha habido algún intento que otro, pero al final esas intervenciones no han llegado a formalizarse en la parrilla.

Sin embargo, María Teresa Campos se ha mostrado siempre predispuesta a volver a los platós, a trabajar, pero ninguna cadena le ha hecho una oferta y eso está haciendo que esté muy baja de ánimo. Eso se pudo comprobar este mismo jueves en Diez momentos, el nuevo programa de Anne Igartiburu en Telemadrid. La malagueña acudió al formato como invitada y mostró su cara más vulnerable.

El grito desesperado de María Teresa Campos

Fue antes de terminar la entrevista cuando María Teresa hizo un llamamiento. "Soy una persona que ha trabajado mucho y su trabajo ha gustado", empezó diciendo, con el gesto compungido. "Yo sé que soy mayor, pero no sé si porque sea mayor no hay ningún sitio en alguna televisión de este país. Yo necesito trabajar porque el trabajo, aunque sea un poquito, llena mi vida y no estoy en mi casa sentada. No quiero ponerme a llorar, pero a mí eso me está haciendo mucho daño. Creo que no es justo".

"Hay sitios, para empezar en el corazón de todos", intervino entonces Anne Igartiburu. "Los platós son tu casa. Tú sabes presentar. Tú sabes hablar a cámara. Tú sabes comunicar. Eres maestra de todos, eso para empezar. Ya tienes un sitio". Pero las palabras de la presentadora de Diez momentos no pudieron consolar a la matriarca de Las Campos.

Es complicado no emocionarse con esta reflexión y este llamamiento de María Teresa Campos 🥺 pic.twitter.com/oprRIlVYFz — Cristian Quijorna (@cquijorna) March 4, 2022

"Habrá gente que piense que yo quiero más. No quiero más", aclaró María Teresa. "No estoy hablando de hacer un programa. Estoy hablando de una colaboración, de algo que me haga sentirme que me levanto por la mañana y, además de desayunar y de esto y de lo otro, voy a ese sitio".

El último programa de María Teresa

El último programa de María Teresa Campos fue La Campos Móvil en Telecinco. Se trataba de un formato en el que la presentadora conversaba con sus invitados mientras realizaban una ruta por distintas localizaciones con un significado especial para el protagonista. El primer especial fue con Isabel Díaz Ayuso, pero no cosechó la audiencia deseada y la cadena decidió no seguir con la producción.