Agoney nos cuenta la imitación que le dio ansiedad en ‘Tu cara me suena 9’ y su “espinita” con ‘OT’

Agoney es uno de los finalistas de Tu cara me suena 9, junto a Nia Correia, Eva Soriano, María Peláe y Rasel Abada. Un podium muy reñido que acabará dando el triunfo esta noche de viernes, en directo en Antena 3.

El artista canario, además, está de enhorabuena porque acaba de lanzar su nueva canción 'Bangover', que hemos estrenado en primicia desde LOS40.com y de la que nos ha contado que es un experimento:

"Alguien me retó a hacer un tema con toques funkies y me encerré en casa a hacerlo. Lo guardé en un cajón, pasé del tema y por sorpresa, la discográfica me dijo que lo íbamos a hacer. Estoy muy feliz de que haya gustado y ojalá le guste al público porque es muy divertido". Además, nos adelantó que con el tiempo desvelará el significado real de la canción porque le gusta "que la gente saque sus propias conclusiones".

Agoney - BANGOVER

Sobre esa faceta musical hemos hablado con Agoney, que nos desvela sus proyectos de futuro y sus aspiraciones, pero también de su faceta televisiva, del único rol que le gustaría desempeñar en un programa, de su relación con ex compañeros de OT 2017 y hasta de la posibilidad de participar en Benidorm Fest:

Eres finalista de Tu cara me suena, ¿cómo estás viviendo esta recta final?

Con mucha pena, porque ha sido largo pero a la vez corto. Hemos construido una familia y da pena que se acabe ya. Pero es lo que toca, a por nuevos proyectos.

¿Te ha quedado alguna imitación por hacer?

Por ahora no, pero estoy seguro de que en cuanto acabe el programa me vendrán todas a la cabeza. Quizá sí que, al verlo con más distancia, podría haber arriesgado un poco más. Con algún personaje más femenino. Los dos que hice, Lady Gaga y Mónica Naranjo, funcionaron muy bien y quizá podría haber apretado un poco más por ahí.

Cuál ha sido el que más te ha costado?

A nivel psicológico me costó mucho Bruno Mars porque su forma de cantar es muy diferente a la mía. No me salía nada. Me dio un poco de ansiedad hacerlo aquí en plató y lo pasé un poco mal. Luego a nivel técnico, un Lady Gaga o un Michael Jackson también es muy complejo y más teniendo en cuenta que la coreografía tenía solo un día para ensayarla.

Agoney y Kelly imitan a Bruno Mars y Andreson

Has estado en Operación triunfo y en Tu cara me suena, ¿cómo has vivido cada concurso?

Ha sido muy diferente todo. También suma la experiencia que arrastro de uno a otro. Ahora sé a lo que vengo y TCMS es un programa muy amable, para entretener, pasárselo bien y es mi única misión aquí. Ese fue el motivo por el que vine aquí, para quitarme esa espinita de OT que al final es un programa my tenso. Quería volver a la TV para pasármelo bien. Y lo he conseguido.

Yo era un niñato que acababa de salir de Tenerife que no conocía nada de la industria musical. Te ponen en un plató de televisión, a cantar, y no me enteraba de nada.

Ahora, sabiendo todo lo que sabes, ¿qué le dirías a ese Agoney que entró a OT?

No le diría absolutamente nada. Porque haya sufrido lo que haya sufrido me beneficia para el día de hoy. Esa es la gracia. Todo lo que he tenido que aprender.

La confesión de Agoney

Has coincidido con Nia, que también estuvo en OT, ¿habéis compartido confidencias sobre el programa?

Yo he sido muy preguntón porque me llamó la atención la situación de ella en OT por el Covid, porque lo cortaron a la mitad, pero ha sido lo único de lo que hemos hablado.

¿Sigues en contacto con compañeros de OT?

Sí, tengo contacto con varios. No con todos porque cada uno tiene su carrera, afortunadamente, pero no hay tiempo. Pero con Mimi suelo quedar.

¿Te gustaría hacer más cosas en televisión?

Por ahora no [risas] es que la televisión es muy dura. Son muchas horas. Durmiendo en sofás para descansar... y es muy difícil. Ahora me apetece hacer mucha música, cantar, hacer conciertos...

Eso sí, me encantaría hacer de jurado de algún programa como La Voz. Empatizaría mucho con el concursante y podría estar muy bien.

Agoney imita a Lady Gaga en 'Applause'

¿Y te ves en un Benidorm Fest?

Recibí la invitación muy feliz pero no es el momento. Para ir a Eurovisión hay que estar preparado y creérselo. Yo, actualmente, no lo estoy ni tengo la cabeza en ello.

¿Qué proyectos de futuro tienes?

Estoy súper feliz con mis proyectos porque parece que 2022 está trayendo buenos proyectos. Ojalá salgan todos. Por supuesto con música nueva y... bueno, espero que todo salga bien y seguir estando conectado.