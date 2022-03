Swedish House Mafia y Sting llevan el clásico ‘Roxanne’ al dance en ‘Redlight’: Mira aquí el videoclip

En la era de las colaboraciones, todo es posible. En este caso, han sido Swedish House Mafia y Sting los que han unido sus fuerzas en Redlight. Es decir, dos pesos pesados de dos mundos a priori alejados: una de las formaciones más potentes del dance y un clásico del rock.

El grupo sueco ha llevado el clásico Roxanne a su terreno, dándole los ingredientes necesarios para que la canción más emblemática de The Police suena en todas las discotecas del mundo.

Para los amantes de The Police, la banda que en los 70 y 80 innovó con su fusión de reggae, rock y pop, el título de esta nueva interpretación es muy familiar. Y es que Redlight es una de las palabras más repetidas en la canción que vio la luz en 1978, más concretamente en Outlandos d'Amour, el álbum debut que sus fans guardan como oro en bruto.

A continuación, el videoclip (con advertencia para epilépticos), donde en el estribillo de la colaboración, Sting canta esas líneas que todos nos sabemos: "You don’t have to put on the red light, Those days over/You don’t have to sell your body to the night/You don’t have to wear that dress to night".

Swedish House Mafia & Sting - Redlight (Official Video)

De esta forma, tenemos ante nosotros un nuevo hit que vuelve a sorprendernos con los nombres que participan. Cuatro músicos, Sting, Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello que han demostrado a través de Instagram el buen rollo que les ha unido en este nuevo tema:

El nuevo álbum de Swedish House Mafia ya tiene fecha

Swedish House Mafia acaba de anunciar que su esperado nuevo álbum, Paradise Again, saldrá a la venta el próximo 15 de abril de este 2022. Un disco que llega de la mano de Republic Records y se postula como uno de los más apetecibles de esta primavera, ya que es el primero que publican en los últimos 10 años.

Este trabajo discográfico contendrá, además de Redlight, otras canciones que hemos ido conociendo en los últimos meses y cuenta también con feats del más alto nivel: It Gets Better, Lifetime con Ty Dolla $ign y 070 Shake y Moth To a Flame junto a nada más y nada menos que The Weeknd.

Para conocer todos estos temas, el supergrupo de música electrónica del norte de Europa pasará por Madrid en su gira de 2022. Será el 14 de octubre cuando traigan su característico sonido.