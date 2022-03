Entrevista a KUNNO (3): Música, encuentros en España y nuevos proyectos en Netflix

Kunno es un artista multidisciplinar que puede crear su propia música o aparecer como estrella invitada en el videoclip del momento con artistas como Dimelo Flow, Rauw Alejandro o María Becerra. ¿Pero de verdad ha sido fácil llegar hasta aquí? ¿Ha encontrado apoyo suficiente o le han cerrado alguna puerta?

Kunno responde en esta entrevista. Nos da las claves de cómo ha sido su periplo musical, al tiempo que nos habla de su experiencia en LOS40 Music Awards 2021 y nos adelanta sus próximos proyectos en una serie de Netflix que está llamada a ser la sucesora de la exitosa La Reina del Flow. Se titula Ritmo Salvaje y supondrá un antes y un después en esta plataforma de contenidos.

Hablamos con el artista mexicano sobre su gran universo creativo, sobre si TikTok ha sido trampolín o impedimento para impulsar su carrera musical o su recién estrenada carrera como actor. En esta parte de la entrevista, Kunno reconoce que: "Muchas puertas se nos han cerrado, muchas veces que han dicho que no, pero nos hemos dado cuenta de que cada vez que alguien dice que no algo mejor está por venir, yo dejo que las cosas fluyas, soy una persona bastante paciente y relajada en ese ámbito".

"En la música, he sentido inseguridad a que no se dé cómo yo lo espero. De todos los ámbitos, el de la música es el más difícil porque necesitas bastante disciplina, disposición...", explica el cantante y influencer a LOS40 Urban.

Al escuchar sus canciones, Qué perra soy, Hoy te toca o Tal vez, parece que escribiera desde el sentido del humor, pero Kunno reconoce: "En realidad cada canción habla de las heridas de mi corazón. A partir de la comedia yo siempre he podido resolver ciertos problemas que he tenido en mi pasado, que ignoré y no procesé". En relación a su música, Kunno ha dicho a nuestro compañero Ramsés López: "El Kunno que ven por fuera es las uñas, el maquillaje, los tacones, pero poco a poco van a ir conociendo un poco más de mi corazón".

Kunno nos cuenta cómo ha sido trabajar con El Alfa y participar en un proyecto de tal embergadura como Suelta, con Dímelo Flow, Rauw Alejandro, Farruko o María Becerra, entre otros. "Cuando estábamos en el videoclip todo el mundo está en su papel, pero detrás de cámaras, que es lo que no ven, todos son tan amables... estuvimos platicando mucho" (...) "El video salió tan lindo porque se mostró la energía de todos".

Kunno, en la serie Ritmo Salvaje de Netflix

Este 2022 va ser un gran año para Kunno pues debutará en la serie Ritmo Salvaje, que es una de las grandes apuestas de Netflix para todo el mundo. Los expertos ya dicen que esta ficción desbancará a la mismísima La Reina del Flow, la telenovela de más éxito ahora mismo en la plataforma.

"Es una aventura en la que desde el primer episodio que ustedes estén viendo no van a soltar la televisión (...) Es impresionante, hay demasiada historia y demasiado llanto, risas, mucha sensualidad...", adelanta el artista.