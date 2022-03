La aplaudida carta de Dani Martín: “No quiero dejar de vivir la vida por el ego de algunos monstruos”

Los acontecimientos ocurridos en Ucrania en las últimas semanas nos han helado el corazón. Millones de personas están viviendo una guerra en Europa, sufriendo las terribles consecuencias de esta.

Durante estos días, han sido muchos los rostros conocidos que han reflexionado sobre este tema, apoyando a Ucrania y deseando la paz. Dani Martín ha sido uno de ellos. El cantante madrileño ha escrito una preciosa y emotiva carta donde habla sobre lo que siente cuando ve las imágenes de este conflicto en los medios.

Dani ha publicado un post en su cuenta de Instagram donde vemos la foto de una familia ucraniana abrazándose. El cantante se dirige a “quien corresponda”, antes de empezar a hablar sobre el amor:

“El amor: bendita herramienta a nuestro alcance. Entenderse, reír, escuchar, razonar… Vivir esta vida generando armonía, pensando en los demás: en los niños, en los ancianos, mujeres, hombres, seres humanos”

Después, Dani continúa expresando su opinión, lamentando que no seamos capaces de llegar acuerdos y que la discusión sea el eco constante en casi todo: “Suena utópico, lo sé, tal vez ñoño, pero me apetece aprender lo que no sé. Me apetece reconocer mis errores, me apetece ayudar. Me encanta la paz. Me gusta mucho esta vida. No quiero dejar de vivirla por el ego de algunos monstruos”

El cantante se pregunta en voz alta, las siguientes cuestiones: “¿Por qué no abrazamos a esa gente llena de horror y miseria o les invitamos a masturbarse con más asiduidad? Que hagan más el amor, incluso que follen, les vendría bien.”

Dani continúa preguntándose cómo es posible que haya gente que no empatice con vídeos en los que aparecen niños pequeños huyendo de casa, dejando atrás sus vidas y sus raíces. Para acabar, el intérprete de No, no vuelve asegura que está muy orgulloso de la gente buena. “Basta ya. Solo hay una vida, no nos la podemos perder con todo lo que queda por vivir. Paz”, ha terminado escribiendo.

Unas palabras muy aplaudidas

Estas palabras de Dani Martín han sido muy aplaudidas por sus seguidores y seguidoras. Han sido muchos los fans del artista que han comentado la publicación. “Cuánta razón”, “Amén” o “Te copio las palabras”, son solo algunas de las reacciones que pueden leerse.