Dua Lipa vive un momento “tierra, trágame” cuando se le cae el micro en mitad de un concierto

Un error en el trabajo lo tiene cualquiera. Incluso las grandes divas. Aunque parezcan de otro mundo, las estrellas también tienen problemas encima del escenario. Si no que se lo pregunten a la mismísima Dua Lipa.

La británica continúa recorriendo el mundo con su Future Nostalgia Tour. La gira, que ha sido retrasada dos años por culpa de la pandemia, sigue viento en popa por todo el mundo. Los fans de Dua por fin pueden cantar con ella algunas de las canciones de su último disco. ¡Incluso cuando a la joven se le cae el micrófono!

Esta semana, Dua Lipa ha tenido un pequeño percance en el escenario. Durante su concierto en Washington, la británica ha tenido un momento de no saber qué hacer cuando se le ha caído el micrófono en el público. Por supuesto, uno de sus fans ha preferido quedárselo que devolvérselo. Y es que no todos los días te cae del cielo un micro de tu cantante favorita. Posiblemente nosotros hubiéramos hecho lo mismo, para que engañarnos.

Dua Lipa estaba cantando una de las canciones más famosas de su carrera, New Rules, cuando se le resbala el micro y cae directo hacia el público. Al principio, la joven intenta recuperar el objeto, hablando con la primera fila de asistentes. Con una enorme sonrisa, la artista busca desde el escenario el micro. Eso sí, no tiene mucha suerte.

Mientras tanto, la música sigue sonando. Por suerte, Dua Lipa es una persona de recursos y anima a sus seguidores a cantar el estribillo mientras ella baila. Lejos de agobiarse, la británica prefiere dejarse llevar por la situación y moverse al ritmo de la música. Una actitud muy aplaudida por los asistentes.

Es verdad que Dua no dura ni un minuto sin micrófono. Enseguida aparece un hombre entre bastidores que le lleva uno nuevo. Lo hace justamente cuando la estrella tiene que decir “I got new rules, I count 'em”.

Sin duda, un momento que ha sido muy aplaudido en redes sociales y que demuestra la capacidad que tiene Dua Lipa de improvisar ante un problema en un concierto.