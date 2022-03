La relación de Guitarricadelafuente con Tanxugueiras y el Benidorm Fest: “Me llamaron para ir”

El primer disco de Guitarricadelafuente está a la vuelta de la equina. La Cantera, del cual nos ha contado sobre su mezcla de lo tradicional y actual, saldrá el próximo 6 de mayo.

En dicha entrevista hablamos sobre muchos más temas. Entre ellos, uno que merecía un espacio aparte: su relación con Tanxugueiras y el Benidorm Fest, algo que sorprenderá a más de unx.

Así han colaborado Álvaro y Tanxugueiras

En plena conversación sobre la mezcla de la música tradicional y la moderna, surgió el nombre de la banda que se ha hecho famosa por eso mismo y ha dado la vuelta a España. Hablamos, por supuesto, de Tanxugueiras.

Pues bien, ante la pregunta de qué le parecía el trío formado por Sabela, Olaia y Aída que maravilló a nuestro país en el Benidorm Fest, esta fue la respuesta:

"Lo realmente fuerte es que a las Tanxugueiras las conocí hace un año y medio, cuando estaba grabando el disco. Yo quería incluir un trozo de muiñeiras o canto de foliada gallego y a través de Raúl nos pusimos en contacto con una agencia de música tradicional gallega y de repente aparecieron ellas. Se grabaron coros con algunas canciones del disco y en mayo estuve en una foliada con ellas en Galicia".

Vamos, que antes de tener millones de fans, Guitarrica ya les seguía la pista y de qué manera, colaborando juntos en su disco. Además, no dudó en mostrar su alegría por el éxito que están cosechando: "Me pareció muy fuerte que ahora lo estén petando, me alegro muchísimo porque se lo merecen y es lo que tiene que pasar: que la gente se esté fijando en este tipo de música, en el sentimiento".

¿Habrá una colaboración de Guitarrica y las Tanxu?

"Nunca hay que decir que no a nada", confiesa Álvaro sobre si se ve haciendo una colaboración per se con las Tanxu. Aunque sea algo que esté ciertamente complicado, no cierra las puertas.

Además, todas sus experiencias con gente de Galicia ha sido inmejorable: "Siempre que he conocido a gente gallega ha sido gente maravillosa en mi vida y me ha acercado al mundo de la música tradicional gallega". También ha reconocido ser fan de artistas de dicha comunidad que siguen esa línea de combinar lo folklórico con lo actual, como Baiuca, Novedades Carmiña, además de Tanxugueiras.

"Me llamaron para ir al Benidorm Fest"

La pregunta era obligada: "¿Te gustaría participar en la siguiente edición del Benidorm Fest?": "Me llamaron para ir a esta edición. Y no, no. De repente, cuando lo planteas, es muy fuerte. El escenario y todo... no creo que sea la plataforma para dar a conocer mi música. Pero nunca digas nunca".

En el certamen para ir a Eurovisión, por ahora, no lo veremos. Donde sí estará los próximos meses es en un montón de salas de España y en festivales como el Mad Cool de Madrid, donde presentará su primer disco. El 6 de mayo, La Cantera ya estará corriendo por las calles.