Tamara Gorro quiere lanzar un mensaje con una foto en ropa interior tras pasar por urgencias del hospital

Tamara Gorro no atraviesa uno de sus mejores momentos, eso no lo decimos nosotros, sino que lo ha compartido ella. Sufre depresión y se está tratando, pero eso unido a la separación de Ezequiel Garay le está pasando factura.

Una de las consecuencias es la pérdida de peso. Ha pasado de los 64 kilos a los 52 porque no es capaz de retener la comida y porque le quedan pocas fuerzas para hacer nada.

Eso le ha llevado a visitar las urgencias del hospital. Allí pasó la noche, aunque ha revelado que las analíticas han dado bien. Eso sí, tendrá que someterse a alguna prueba más para averiguar qué es lo que le está pasando.

Importante mensaje

Tras este momento ha querido compartir un mensaje en redes. Junto a una foto en ropa interior en la que luce un cuerpo que muchos envidarían ha dejado las cosas claras: “¡QUÉ TIPAZO! ¡Dios mío que abdomen! ¡Yo quiero ese cuerpo! ❌ERROR❌”.

Para empezar, ha querido explicar lo que es un tipazo: “Eso no es un tipazo, un buen cuerpo es el que está saludable, el que tiene fuerza y te deja hacer una vida normal. Da igual la talla 34, 36, 38, 40 o 52. Sin salud NO existe un cuerpo bonito. Además, ¿qué es un cuerpo bonito?”.

Una de las partes de su cuerpo que más llama la atención en esa fotografía es el abdomen muy marcado y trabajado y ella lo ha explicado. “Ese abdomen (en mi caso) es fruto del deporte diario que hago, (siempre lo hice, pero ahora más para intentar ganar masa muscular y así recuperar peso). Tener el abdomen marcado no quiere decir que tengas un cuerpo perfecto. ¿De qué te sirve, si después lo que tienes en el estómago es un problema?”, preguntaba.

Y no terminaba ahí su reflexión: “Querer el cuerpo de otra persona es un gran ERROR. Cada uno tiene su constitución y de ahí parte la base para que tú te marques los objetivos que desees tener PORQUE TE HAGAN BIEN. Engordar, adelgazar, estar más fibrado”.

Y todo esto para remarcar una idea: No existen los cuerpos perfectos, ni siquiera el suyo, aunque pueda parecerlo viendo su fotografía. “Y termino diciendo que NADA en exceso es bueno. Hay mujeres que tienen problemas de delgadez o problemas de obesidad. Ni una es mejor ni la otra es peor. ¿Sabéis por qué? Porque no existe el cuerpo perfecto. Así que NUNCA os guieis por los estereotipos que hoy en día (por desgracia) se muestran para ser “perfectos”. Si a mí hoy en día me dieran a elegir, sin duda me quedaría como en la segunda foto. Estaba más guapa sin duda y por supuesto más sana”, remarcaba sobre una segunda fotografía en la que podemos verla con algo más de peso.

Está claro que es un tema para reflexionar y no tomarse a la ligera.