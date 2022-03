Así es Marc Montojo, protagonista del momento más especial de 'Tu cara me suena' junto a Agoney

El pasado viernes 4 de marzo asistíamos a la final en directo de la novena edición de Tu cara me suena. El célebre programa de imitaciones musicales terminaba con la victoria de Agoney por su interpretación de S.O.S. d'un terrien détresse de Dimash, dejando a Nia Correira y María Peláe en un segundo y tercer puesto respectivamente.

El momento de la entrega del premio se convirtió en uno de los más comentados y celebrados de la noche: Marc Montojo, bailarín habitual del programa, entregaba el premio al canario junto a un ramo de flores mientras las cámaras capturaban un beso de celebración entre ambos, reconociéndose como pareja ante millones de espectadores.

Los rumores en torno a la pareja se habían disparado tan solo unas horas antes, cuando Agoney lanzaba su nuevo single Bangover, donde aparece junto al bailarín protagonizando una historia de seducción mutua que termina con el intercambio de diferentes besos. Tras la final, los dos protagonistas compartían la foto del momento en sus redes sociales, con pies de foto que confirmaban su relación: "El amor es amor y debemos celebrarlo" se leía en la publicación del bailarín.

¿Quién es Marc Montojo?

Pero, ¿quién es Marc Montojo? El catalán cuenta con una amplia carrera en el mundo de los escenarios. Es bailarín y coreógrafo y pertenece a la plantilla habitual de Tu cara me suena, aunque ha trabajado para otros formatos como La voz. A nivel de musicales, además, ha formado parte del elenco de Hoy no me puedo levantar y desarrollado una parte importante de su carrera en los escenarios franceses.

Durante el verano de 2021, además, desarrollaba su faceta de empresario lanzando junto a su primo SERES, una marca de ropa interior y bañadores con sede y fabricación en España que promociona habitualmente en redes sociales.

Este modelo con pasión por la danza puede presumir de haber trabajado de la mano de artistas como Mika, a quien acompañó en la gira de 2016 como bailarín, o Rosalía, para quien coreografió el videoclip de Di mi nombre en 2018. Además, ha trabajado para otros cantantes como Adam Lambert y Zara Larsson.

Ahora, asentado en España, parace estar viviendo una de sus etapas más dulces a nivel personal y profesional, y solo nos queda saber si habrá futuras colaboraciones con Agoney. ¿Tal vez en su próximo concierto? El tiempo lo dirá.