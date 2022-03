‘Maestros de la Costura 5’ despide a dos concursantes: un abandono voluntario y una expulsión

Los talents de TVE están demostrando ser tan divertidos como exigentes, al menos para sus aspirantes. Es el caso de Maestros de la Costura 5, que aunque apenas lleva tres semanas de emisión, ya ha visto como una de sus aprendices ha tenido que decir adiós a su plaza en el concurso.

Era un secreto a voces desde el último programa, cuando en el avance para la semana siguiente hubo más de un fan que no disinguió a la tercera gala del concurso ha demostrado que era cierto. Una de las concursantes abandonaba el concurso por razones de salud, aunque no por nada que preocupase en directo: vio que su ataque de ansiedad en la segunda gala era algo que nunca le había pasado, por lo que decidió no seguir exponiéndose a la presión del programa.

Fue MJ la que abandonó el programa, y ni si quiera esperó a empezar la primera prueba para comunicarlo. Sin ningún tipo de resquemor, el equipo del programa le deseó lo mejor en su futuro profesional y la despidió del taller… Aunque dejó muchas lágrimas por el camino:

"Estoy súper orgullosa de haber entrado en Maestros de la Costura porque he conocido a gente realmente maravillosa, los jueces son increíbles y guardo cada una de sus palabras y reconocimientos en mi corazón", se despidió MJ. Su compañero Pablo y Lorenzo Caprile, por su parte, no pudieron evitar echarse a llorar desconsoladamente ante la situación.

Y el expulsado es…

Pero la marcha voluntaria de MJ no evitó que al final de la noche hubiese un nuevo expulsado. La última prueba siguió tan exigente como los demás, y se cobró dos víctimas del duro veredicto del jurado: Antonhy y Lili. Tanto uno como la otra entregaron una prenda muy "chapucera" según el mismo trío de jueces,