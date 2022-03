‘Maestros de la Costura 5’: ¿Ha abandonado realmente el programa una de las novatas más queridas?

Aunque Maestros de la Costura 5 lleve apenas dos programas emitidos, la exigencia de sus programas es evidente. Las pruebas se hacen cada vez más difíciles, y eso sumado a la presión de veteranos por resaltar lo que ya enseñaron en su edición, y a la de novatos por ponerse a la altura de sus compañeros, termina siendo una mezcla explosiva. Y tal vez lo haya sido para una de sus integrantes.

Una cremallera invisible de prueba inicial ya advertía calentando motores para una noche que iba a sorprender a más de uno, aunque la prueba por equipos terminó por rematar a los que pusieron toda su carne en el asador. Confeccionando en tela vaquera, cada equipo tenía que crear un vestido que, contra todo pronóstico, han conseguido entregar a tiempo. Un hecho prácticamente insólito que se ha llevado el aplauso del mismo jurado al terminar la prueba.

Sin embargo, uno de los equipos tenía más elementos a arreglar que el otro, por lo que han acabado directos a la prueba de eliminación. Después de hacerla y de anunciar su expulsada, el programa enseñaba las imágenes de la siguiente entrega del talent, con un detalle que no todo el mundo puede ver pero que vaticina cambios grandes en el programa:

No, no es la presencia de Boris Izaguirre, sino más bien la ausencia de otra persona. Y es que cualquier fan del formato que ya sepa identificar a lo lejos a los aprendices se habrá dado cuenta de que MJ no sale en ninguna de las imágenes que el adelanto nos deja… Algo muy sospechoso de cara a asegurar la continuidad de la aspirante en el concurso.

Parece que el próximo programa, más allá de estar marcado por enfados y muchas lágrimas, también lo podría estar por la marcha de una de las novatas. Después de ver su paso por la segunda entrega, MJ ha dejado claro que la presión ha podido con ella. De hecho, ha sido la primera en utilizar el imperdible que el programa facilita y con el que puedes contar con la ayuda de un compañero que no tenga que pasar por la prueba de eliminación.

En su caso ha sido Anthony, elegido por ella misma, quien ha conseguido salvar su proyecto en tan solo veinte minutos. Pero antes de eso ya veía que no iba bien: sus lágrimas llamaron la atención de jueces y compañeros, e incluso la idea de convertir el top que preparaba en un corsé fue aportación de María Escoté.