El nuevo maquillaje de Rosalía confunde en las redes sociales

El maquillaje es considero por muchos una rama artística. Y es que los profesionales que se dedican a ello han demostrado que pueden convertir un rostro en otro totalmente distinto con la aplicación de los diversos productos.

Este es el caso de Isamaya Ffrench, la maquilladora de Rosalía en la sesión de MOTOMAMI, el nuevo disco de la cantante. Con un estilo peculiar, que es el que la caracteriza, la intérprete de Chicken Teriyaki ha posado semidesnuda y con unas medias y zapatos blancos. Eso es lo que nos ha mostrado ella en su cuenta de Instagram, pero aún hay más.

La maquilladora de la cantante ha querido compartir con sus seguidores de Instagram una foto del rostro de la artista de cerca para apreciar su trabajo. Foto que ha causado mucha confusión entre sus fans. De hecho, muchos de ellos la comparan con Nathy Peluso.

"No me gritéis pero me recuerda a N Peluso", dice @elvira_riviera. "Nathy Peluso 100%!!", añade @Nathaky. Aunque estos son solo algunos de los mensajes que se pueden leer, ya que son muchos los que mencionan a la argentina. Aunque hay otros que apuestan por un parecido con La Zowi o Jedet. ¿Tú qué crees?

Rosalía está a punto de dar la bienvenida a una nueva e impactante era musical. Aunque ya hemos podido escuchar algún que otro avance de su disco, MOTOMAMI va a aterrizar por completo en las plataformas digitales el próximo 18 de marzo. ¡La cuenta atrás ha comenzado!

Precisamente fue hace unos días cuando la artista compartió la primera foto de la sesión, mencionada en líneas anteriores, en la que muestra sus medias y zapatos blancos. Junto a la imagen desvela el tracklist del álbum, que muestra esa división que mencionó en la revist I-D. "El álbum se divide en Moto, la parte más agresiva, y en Mami, que está más conectada con la naturaleza", explicó. ¿A qué parte pertenecerán estas imágenes? Tendremos que esperar para descubrirlo.

Lo que está claro es que Rosalía quiere seguir impactando en la industria. Tanto es así que ha compartido sus propios mandamientos en las redes sociales, demostrando que va a sacar todo su arsenal con este nuevo proyecto.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar MOTOMAMI? ¿Qué te han parecido estas imágenes de la artista?