Zahara y Belén Aguilera comparten sus inspiraciones femeninas de la música

Zahara y Belén Aguilera son dos artistas que han inspirado –y siguen haciéndolo- con sus canciones. Están cargadas de mensajes de empoderamiento y una clara visión feminista. No es de extrañar, por tanto, que en este 8-M se hayan convertido en dos protagonistas a las que escuchar.

Apple Music ha compartido las playlists que ambas artistas han creado y que, por supuesto, está inundada de voces femeninas. Mujeres que han inspirado su gusto por la música y sus letras.

En el caso de Zahara, llega con una lista titulada España Alternativa, formada por 12 nombres femeninos que son referente e inspiración a la vez que disfrute personal de la autora. Ella misma ha explicado qué significa esta selección: “He creado esta playlist de mujeres flipantes que admiro y que me encantan como Rigoberta Bandini... que ya me flipaba antes y que en directo es puro espectáculo... o María José Llergo con una manera de cantar preciosa, exquisita, muy sutil y cuidada, es una delicia escucharla... son todo mujeres de la música de diferentes estilos, como Cora Novoa que hace música electrónica, o Delaporte con quien he colaborado recientemente, pero también hay chicas más jóvenes... grupos solo de mujeres como The Crab Apples, Cariño, Las Odio o las Shego”, explica la artista.

Lo cierto es que la primera mujer que le inspiró no fue otra que su abuela, que cantaba copla. “También cuando era niña escuchaba muchísimo a Martirio, que ha sido clave para mí, no ya en cuanto al sonido, sino en lo que representaba como artista”, confiesa.

Otra artista que hemos mencionado y que ha marcado las nuevas generaciones de artistas es Belén Aguilera. Su ascenso en la industria ha marcado tendencia y ha dado voz a todas esas jóvenes artistas que quieren abrirse paso. Ella también ha compartido la lista de artistas que la inspiran. La ha titulado Fresco, y contiene una variada y diversa selección musical con recomendaciones que pasan por nombres como Aitana, Bad Gyal o Rosalía.

Tanto Zahara como Belén Aguilera han demostrado tener razones de sobra por las que quedarnos completamente enganchados a sus letras. Y en este 8-M no iba a ser menos. El Día Internacional de la Mujer aterriza también en Apple Music para hacer brillar a las mujeres que transmiten más de lo que imaginamos a través de su música.

Y a ti, ¿qué mujeres te inspiran?