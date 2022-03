Lola Índigo, por la igualdad: nuestra firma invitada para el 8M

Las mujeres somos fuertes y valientes, con la capacidad de ser grandes jefas, líderes, madres, o no, esposas, o no… todo lo que una quiera ser. Pero aún seguimos teniendo peligros en la calle que demuestran que aún falta educación sobre la violencia. Pienso que todo reside ahí, en la educación. En enseñar que las mujeres no somos su desahogo sexual, ni una propiedad. Enseñar que no se PEGA, no se VIOLA. Enseñar la igualdad y el respeto, porque a la vista de los sucesos queda claro que aún no hemos hecho suficiente.