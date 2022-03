La numerología ayudó a Danna Paola a tomar la decisión más importante sobre su futuro en ‘Élite’

En las series de televisión, hay personajes que marcan más y otros que marcan menos. El de Danna Paola, Lucrecia Montesinos, marcó muchísimo y se convirtió en uno de los más importantes de Élite, por eso los espectadores no se tomaron muy bien que la actriz decidiera abandonar Las Encinas tras su tercera temporada.

No fue la única. Ester Expósito, Mina El Hammani, Álvaro Rico y Jorge López también se fueron de la exitosa ficción de Netflix en ese mismo momento, dejando un vacío muy grande entre sus fieles seguidores. Cada uno tenía sus razones para dar un paso tan importante, aunque siempre se ha hablado mucho del motivo que llevó a Danna Paola a dejar atrás Élite.

Danna Paola, muy centrada en la música

En su momento, la mexicana ya contó que había tomado la decisión porque necesitaba apostar por su carrera musical. Estuvo mucho tiempo compaginando sus dos facetas artísticas, pero llegó un momeno que necesitó soltar a la actriz para darle todo lo que necesitaba a la cantante. Fue entonces cuando se puso a trabajar en nuevo material que más adelante vio la luz en forma de álbum.

Los pasos que ha dado desde entonces son de sobra conocidos, aunque Danna Paola ha desvelado recientemente que hubo un factor determinante en su decisión de no continuar haciendo Élite. Es verdad que fue una decisión consensuada con algunas de sus compañeras, pero hubo algo más.

La numerología de Danna Paola

"Salía del rodaje de Élite y tenía que irme al estudio. Luego llegaba a casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas, volando los fines de semana. Me tocó un día tener que ir a Miami y no llegué porque me quedé dormida", ha dicho la cantante en el podcast No lo hagas fácil, explicando cuál era su situación cuando se planteó abandonar la serie de Netflix.

Danna Paola en la primera temporada de 'Élite' / Netflix

Ella siempre ha sido muy fan de la astrología, así que acudió a un numerólogo para que se le aclarasen las ideas de una vez por todas. ¿Y qué le dijo sobre su futuro? Pues que eligiera la música antes que la interpretación. "Me empezó a preguntar algunas cosas, sacó mis números y me dijo: 'Tienes el número 6, el número 6 es creatividad, es arte, es música'".

Danna Paola no lo pudo evitar y rompió a llorar al escuchar lo que ella ya sabía en su interior. De hecho, el numerólogo, al verla así, se lo dijo claramente: "Tú siempre has creído que eres la actriz que canta y, error, eres la cantante que actúa".

A pesar de todo, Danna Paola nunca ha descartado volver a Élite para una aparición puntual. De hecho, en su día ya aseguró que tiene el presentimiento de que Lu volverá al que es uno de los fenómenos juveniles más importantes del gigante del streaming. ¿Será así finalmente? Hagan sus apuestas...