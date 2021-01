Danna Paola no descarta volver a ‘Élite’: “Creo que Lu regresará”

Netflix volverá a abrir próximamente las puertas de Las Encinas. Lo hará con el estreno de la cuarta temporada de Élite, que regresará a la plataforma con una prometedora historia en la que convivirán algunos de los personajes veteranos con otros nuevos que entran a la serie para ponerlo todo patas arriba.

No volveremos a ver, sin embargo, a Carla (Ester Expósito), Nadia (Mina El Hammani), Lucrecia (Danna Paola), Valerio (Jorge López) y Polo (Álvaro Rico). Con el final de la tercera temporada, la ficción cerró un ciclo y con la cuarta abrirá un nuevo que, aunque mantendrá su esencia, será diferente.

De momento, todos estos personajes no volverán a Élite (el caso de Polo por razones obvias). Sin embargo, Danna Paola no descarta que Lu, su personaje, haga en algún momento una aparición estelar. "Creo que Lu volverá. Siempre estará la puerta abierta, están sus amigos allí, así que si en algún momento sucede será una gran sorpresa", dice la actriz y cantante en una entrevista en LOS40 Global Show.

Danna Paola habla sobre el futuro de Lu

Al final de la tercera temporada de Élite, Lu se iba con Nadia a Nueva York para formarse en uno de los centros más prestigiosos del mundo. Eso fue lo último que supimos de ella y ahora Danna Paola nos cuenta más cosas del futuro de esta mujer todoterreno que conquistó a todos los espectadores del fenómeno juvenil de Netflix.

"Yo creo que está liada con un tío millonario y viviendo la vida loca y feliz de la vida. Está estudiando, siendo muy inteligente, escribiendo y aprendiendo, pero por supuesto que se lía con algún millonario. La tía no se va a quedar en bancarrota", afirma la cantante.

El punto de inflexión de Danna Paola en 'Élite'

Durante la entrevista con Tony Aguilar, Danna Paola también habla de ese momento clave en su trayectoria, que fue cuando optó por dejar Élite y apostar fuerte por su carrera musical. "Me dolió mucho no estar en la cuarta temporada de Élite. Para mí fue algo muy fuerte, más que nada por el cariño y todo lo que dejaba en Madrid. Pero necesitaba darle una oportunidad a mi música. Pensé: 'Si no me arriesgo ahora no va a pasar'. Me arriesgué y ahora estoy con un álbum maravilloso".