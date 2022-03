Horario de verano 2022: Cuando se cambia la hora

El cambio de horario de verano se hará en la madrugada del próximo sábado 26 al domingo 27. Ese día habrá que adelantar nuestros relojes una hora más. Es decir, a las 02:00 de la madrugada serán las 03:00. Esto supone que dormiremos una hora menos.

Durante unos días el cuerpo notará el cambio de hora hasta que nos vayamos habituando al nuevo horario. Es como tener un jet lag pero sin haber viajado lejos y en unos días pasa. Hay personas a las que les cuesta más la adaptación. Esto se arregla solo ya que el cuerpo es sabio y se va adaptando al nuevo horario en cuestión de días. Lo que los expertos recomiendan es seguir levantándose a la hora de siempre y no caer en la tentación de quedarse una hora más en la cama. Lo que puedes hacer el primer día del cambio de hora, es decir el domingo es echarte una breve siesta de unos 30 minutos como máximo. Con esto seguro que el día se hace más llevadero.

¿Qué supone este cambio de hora? Empezaremos a notar que por las mañanas hay menos luz pero que las tardes se alargan. Esto sucederá hasta bien entrado el mes de junio cuando comience el verano el 21 de junio.

El motivo por el que se cambia la hora es principalmente porque se considera que se ahorra energía. Este punto se discute cada año y hay detractores de la medida. Desde los años 70 y como consecuencia de la crisis del petróleo se decidió cambiar la hora como medida de ahorro. Haciendo coincidir las horas de trabajo con las de luz del sol se quiere aprovechar la iluminación natural y usar menos la artificial.

El debate sobre el horario

En 2018 la Unión Europea propuso una votación ciudadana con la que se tomaría una decisión sobre si el horario de verano y de invierno debía quedarse o no. Los resultados de la encuesta que se celebró en 2019 fueron que los ciudadanos preferían mantener todo el año el horario de verano. En España, un 93% de los ciudadanos consultados por la Comisión Europea, querían mantener el horario de verano. El cambio debía hacerse efectivo en 2021 pero el tema con la pandemia por coronavirus quedó relegado.

No todos los países del mundo cambian la hora dos veces al año como se hace en España. Y de los que lo hacen no todos lo hacen en las mismas fechas que nosotros.

El caso de Estados Unidos es curioso porque no todo el país cambia la hora a la vez. Hawaii por ejemplo no cambia la hora porque al estar cerca del ecuador considera que no hay apenas diferencia entre un horario y otro. Rusia y Turquía son dos países que no hacen cambio de hora nunca.