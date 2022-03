“Fases del enamoramiento… ❤️”. Una frase breve, pero contundente. La ha compartido Ana Milán junto a cuatro fotografías que reflejan el amor, o más bien, el flechazo que ha sentido con un perro.

No ha dado muchas más explicaciones, así que, no nos queda muy claro cuál es la relación con este cachorro que está siendo educado para ser un futuro perro guía. Puede que simplemente se haya cruzado con él en la calle y no haya podido evitar acercarse a él.

Pero también puede que vaya a convertirse en casa de acogida mientras termina su formación, o que colabore con alguna organización que se preocupe de cuidar de este tipo de animales. Desconocemos cuál es su caso.

Mujer perruna

Lo que sí sabemos es que a la actriz le gustan mucho los perros y aunque no tenemos claro cuántos tiene, de lo que no hay duda es de la importancia que tienen en su vida.

No es muy dada a publicar fotos de ellos en sus redes, pero lo curioso es que si echamos un vistazo a su muro podemos ver varias fotografías junto a algún peludo, que siempre es distinto.

La anterior es del pasado septiembre. “Se llama Txula, me quiere un poco, me da besos cuando no miro y con la pata en la mano si no le hago caso. Y claro, yo me derrito. Se llama Txula y lo es”, contaba sobre la perrita.

Pero si seguimos echando un vistazo hacia atrás vemos que ha posado con diversos animales y de todos habla con esa mezcla de puro amor y sentido del humor, marca de la casa.

Y claro, verla en estas últimas fotografías en sus diferentes fases del enamoramiento que pasa por el acercamiento, el brazo en la boca y el abrazo amoroso, ha hecho que muchos de sus seguidores mueran de amor y así lo han expresado en sus comentarios.