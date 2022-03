Karol G tiene su propia muñeca Bratz

Que Karol G se ha convertido en una referente musical es un hecho. Sus canciones han viajado por cada rincón del planeta y han inspirado a las nuevas generaciones de artistas. Y es que muchas de ellas no son canciones cualquiera, ya que están cargadas con un mensaje de empoderamiento y amor propio.

Pero la colombiana no solo es una referente musical. Los modelitos que luce en su cuenta de Instagram, en las alfombras rojas y sobre los escenarios la han convertido también en una inspiración en la moda para muchos. Tanto es así que se han inspirado para crear su propia muñeca Bratz.

Esta versión de juguete de Karol G está inspirada en el look que lució en la alfombra roja de los Billboard Women In Music 2022. Su precioso y elegante vestido rojo con una larga cola y su melena azul turquesa han sido los elementos protagonistas. Elementos que no han podido faltar en su adaptación a la Bratz.

Tanto ha conquistado a la artista que ha compartido esta obra de @mikericharddiaz en sus Instagram Stories. ¡Son idénticas!

La intérprete de Bichota fue una de las grandes protagonistas de la noche de los Billboard Women In Music. Fue galardonada con el Rule Breaker Award, que se traduce en rompedora de reglas. Se trata de un premio que reconoce a las artistas que utilizan su música para enfrentarse a las expectativas. Voces de la talla de Alessia Cara, Kehlani, Demi Lovato o SZA lo han recibido anteriormente.

Y es que Karol G no podía faltar en nuestra portada del pasado 8 de marzo. En esta fecha tan señalada por la lucha de la igualdad y el feminismo, repasamos ocho canciones empoderantes que convierten a nuestra protagonista en la reina del género urbano. Y es que tanto Bichota como Mamiii, Sejodiotó y Tusa con Nicki Minaj, entre otros, han conquistado las plataformas digitales y las listas de éxitos con sus mensajes de Girl Power.

Karol G no se merece un Rule Breaker Award ni una Bratz... ¡se merece miles! Aunque en este último caso, no llegarán a comercializarse, ya que estas muñecas desaparecieron del mercado hace años.