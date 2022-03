Andrés Valencoso y la ex ángel de Victoria's Secret, Candice Swanepoel, la última pareja sorpresa de 2022

París es por antonomasia la ciudad del amor, pero también lo es en gran medida de la moda y justo, la noticia que ha dado este miércoles en exclusiva la revista ¡Hola! es una perfecta conjunción de estas dos cosas.

La publicación especializada en el mundo de corazón lleva esta semana unas exclusivas fotografías que nos revelan la identidad de la última pareja sorpresa que nos está dejando este 2022: la formada por el modelo y actor español Andrés Valencoso y la sudafricana Candie Swanepoel, quien comparte profesión con el catalán y a la que hemos podido ver desfilar como ángel para la prestigiosa firma de lencería femenina Victoria's Secret.

Aunque por el momento la pareja no ha confirmado su relación, las imágenes que ha publicado la revista española no dejan lugar a dudas. En ellas se puede ver como el actor español y la top model sudafricana, quienes han acudido a París para participar en la semana de la moda, han aprovechado el tiempo que les queda libre para disfrutar de un romántico paseo por el jardín de Tullerías en el que no han duddo en darse la mano, hacerse gestos cariñosos y sonreirse el uno al otro dejando ver a los paparazzi la complicidad que les une.

Si pistas hasta la fecha

En un año en el que las rupturas están copando los titulares de la prensa del corazón día tras día, la relación entre el actor y la supermodelo ha sorprendido tanto a sus seguidores como a la prensa, quienes hasta día de hoy no habían podido ver ninguna pista sobre este nuevo amor.

Ni Andrés Valencoso ni Candice Swanepoel habían subido a sus redes sociales ninguna instantánea que les pudiese relacionar ni tan siquiera parecían habear compartido el epacio/tiempo en los últimos meses, por lo que todo apunta a que, de forma intencionada, ambos han tenido mucho cuidado para poder preservar su intimidad y mantener fuera del ojo público su romance.

Candice Swanepoel es un icono de la moda

Pese a que en nuestro así Andrés Valencoso es mucho más conocido que la modelo, la realidad es que esta joven sudafricana es todo un icono de la moda internacional. Swanepoel fue una de las diez supermodelos mejor pagadas entre los años 2010 y 2013 y 2015 y 2016.

Swanepoel, de 33 años, debutó en Europa el año 2005 de la mano de Tommy Hilfiguer, trabajo posteriormente para Dolce & Gabanna y solo dos años más tarde de estrenarse en el viejo continente se convirtió en modelo de la firma Victoria's Secret para en 2010 convertirse en una de las pocas maniquís internacionales que se han convertido en ángeles de esta marca.

A lo largo de su carrera la sudafricana ha trabajado con las marcas más prestigiosas del mundo e incluso en 2017 se atrevió a lanzar su propia colección de ropa de baño, Tropic of C, con la que ganó en 2019 el premio al mejor lanzamiento del año que se otorga anualmente en los Fashion Angeles Awards.

Candice es una apasionada de la moda en todos los sentidos, y además de vivirla desde las pasarelas, la comparte con sus casi 17 millones de seguidore en las redes sociales, a quienes hace partícipes continuamente de sus andaduras en este mundo. Eso sí, a ellos tampoco les dio ninguna señal de que se estaba enamorando de nuevo.