TVE no cambiará la letra de ‘SloMo’ de Chanel en Eurovisión 2022: fin de la polémica

No, no habrá cambios en la letra de SloMo de Chanel. La artista catalana cantará la versión que todos conocemos en Eurovisión 2022. Y es que TVE ha decidido no tocar ninguno de los versos de la canción que representará a España en Turín el próximo 14 de mayo.

Tal y como ha recogido el medio ECD, la cadena pública ha zanjado la polémica, decidiendo no cambiar la letra de SloMo. Las críticas en la Comisión Mixta y toda la controversia que se generó cuando la Corporación planteó modificar el tema de SloMo si el Observatorio de Igualdad lo pedía no han llegado a ningún sitio y la letra se queda igual. De este modo, la canción de Chanel no variará en su actuación en Eurovisión.

Esta cuestión surgió cuando Ignacio Elguero, directivo de la cadena pública, dijo en RTVE Responde que la canción podría tener algún cambio si hubiese alguna sugerencia por parte del Observatorio de Igualdad.

Fin de la polémica

Ignacio respondía así a todas aquellas críticas de los televidentes que se aguraban que la canción de SloMo continuaba con los “estereotipos del género”. De este modo, el director respondió que la Corporación es “enormemente respetuosa” con este tema.

Al final, este cambio no se va a producir, tal y como recoge ECD. De hecho, Concepción Cascajosa, presidenta del Observatorio de Igualdad, ha desvelado que no iba a haber ningún cambio en la letra. ¿La razón? “No se debe intervenir en el tema” y debe “primar la libertad de creación”.

Chanel tambiém ha hablado sore el tema durante estos días. La cantante ha defendido su canción en todo momento, asegurando que se siente orgullosa de la letra y que cada uno puede tener su opinión. Eso sí, ella tiene la suya y va a defender la canción con uñas y dientes en la final de Eurovisión 2022.

Sus compañeras del Benidorm Fest, Tanxugueiras, también han hablado sobre el tema, mostrando todo su apoyo a Chanel: "Guste más o guste menos la letra, que puede ser que genere controversia, ella es una mera ejecutante de un producto", dijeron. "Creo que esas fechas no tendrían que ir hacia Chanel. En todo caso, las flechas tendrían que ir a quién hizo la letra, ella solo interpreta", terminaron diciendo.

Sea como sea, nosotros vamos a bailar hasta el suelo SloMo y, sobre todo, vamos a apoyar a nuestra representante hasta el final.