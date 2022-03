Warner altera su calendario de estrenos: ‘Flash’, ‘Megalodón 2’, ‘Black Adam’ y ‘Wonka’, entre las afectadas

Después de la pandemia, el público ha aprendido que los cambios en los calendarios de estrenos ya es una posibilidad para cualquier película. Sin embargo, el último movimiento de Warner Bros respecto a sus proyectos inminentes a desconcertado por completo a sus potenciales espectadores.

La compañía ha anunciado retrasos en varios de sus próximos títulos -en su gran mayoría procedentes de DC-, pegando un vuelco a todos los planes de este año y el siguiente. Así, películas como The Flash, Aquaman: The Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods -entre otras- han sufrido retrasos y adelantos.

El nuevo calendario cinematográfico de Warner, con sus cambios, hace que muchos de los proyectos más interesantes de la compañía se muevan a 2023. Quedaría así:

DC Liga de Supermascotas - del 20 de mayo de 2022 al 29 de julio de 2022

Black Adam - del 29 de julio de 2022 al 21 de octubre de 2022

Shazam! Fury of the Gods - del 2 de junio de 2023 al 12 de diciembre de 2022

Aquaman: The Lost Kingdom - del 16 de diciembre de 2022 al 17 de marzo de 2023

The Flash - del 4 de noviembre de 2022 al 23 de junio de 2023

Megalodón 2 - 4 de agosto de 2023

Wonka - del 17 de marzo de 2023 al 15 de diciembre de 2023

De esta nueva organización se sacan varios retrasos, que podrían estar justificados con procesos de post-producción. Otros, de hecho, podrían llegar a estar relacionados con la línea argumental que DC está siguiendo en sus historias, ya que en este nuevo orden, las películas se estrenarían en el orden cronológico correcto que muestran sus respectivos argumentos.

Más allá de supuestas razones, la lista no solo incluye títulos del género superheroico. La fecha de Megalodón 2, la secuela de la película que se estrenó en 2018 con Jason Statham contra un tiburón prehistórico gigante, ya se ha decidido para el 4 de agosto de 2023. Por el contrario Wonka, la película que contará el origen del dueño de la fábrica de dulces del mítico Charlie y la Fábrica de Chocolate -y que interpretará Timothée Chalamet, se moverá hasta las navidades del 2023.

Shazam! Fury of the Gods es la única de las películas que se ha visto beneficiada por estos cambios, al menos para los fans que más ganas tengan de verla. La cinta protagonizada por Zachary Levi que cuenta la historia de un niño con la capacidad de convertirse en héroe solo con una palabra ha sido reprogramada, aunque a diferencia de los demás proyectos ha sido para antes de lo que estaba previsto.

La secuela de la película de 2019 ahora ha pasado a las navidades de 2022, aunque sus seguidores le han visto un gran inconveniente: se enfrentará en taquilla a un titán como lo será Avatar 2, película que se lleva esperando por más de diez años y que continúa la saga de una de las franquicias que hasta Vengadores: Endgame ostentaba el título de película más taquillera de la historia. ¿Podrá DC con James Cameron? Habrá que seguir muy de cerca el calendario para averiguarlo.