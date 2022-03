‘La Ciudad Perdida’: Channing Tatum se desnuda completamente en este avance exclusivo

La Ciudad Perdida, uno de los proyectos más locos y esperados de la temporada, está a punto de aterrizar en la cartelera de todo el mundo. La historia protagonizada por Channing Tatum, Sandra Bullock y Daniel Radcliffe llegará a las salas el próximo mes de abril, y en LOS40 tenemos un adelanto exclusivo, aunque apto para todos los públicos.

La película cuenta la historia de Loretta Sage, una autora de novelas románticas que se va de gira con el modelo que suele protagonizar sus portadas. Sin embargo, un millonario excéntrico les secuestrará en medio de uno de sus viajes para que le lleven hasta el tesoro que aparece en su último libro.

Allí Alan, el modelo en cuestión, intentará demostrar que no solo es un cuerpo bonito... Aunque eso no quiere decir que por cosas de la vida lo tenga que enseñar ante toda la selva. Y esas cosas no son otras que sanguijuelas, por lo que en este adelanto se tiene que desnudar para ver que no tiene más:

Adelanto exclusivo 'La Ciudad Perdida'

Afortunadamente solo eran tres que ocupaban la parte inferior de su espalda, pero el personaje de Sandra Bullock quiso asegurarse haciéndole un examen visual rápido. Lo que no se esperaba era encontrarse una "autopista beige" libre de sanguijuelas de la que hace un inoportuno comentario.

Una frase que para el mismo Tatum fue un "monólogo larguísimo", puesto que tuvo que quedarse sin ningún tipo de ropa delante de todo el set de grabación. Algo que puede ser incómodo de por sí, aunque lo es aun más si se trata del segundo día de rodaje.

Si una escena rodada el segundo día fue así, no cabe duda de que el resto de la película será la auténtica locura. Y si no, solo hay que ver su tráiler oficial para comprobarlo.

La Ciudad Perdida se estrena el 13 de abril.