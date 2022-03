Bad Bunny celebra sus 28 años trabajando en su nuevo disco en la playa

Bad Bunny está de celebración. El boricua cumple este jueves 10 de marzo 28 años y lo hace rodeado de la ingente cantidad de éxitos musicales en los últimos años y del amor de sus seres queridos. Especialmente, el de sus fans de todo el mundo. Y es que el cantante lleva mostrando su madera de artista desde que tenía 14 años, cuando interpretaba sus propias canciones y las subía en SoundCloud.

Hasta que en 2016 empezaron sus andadas. Después llegó su álbum debut, X 100pre (2018), YHLQMDLG (2020) y El último tour del mundo (2020). Sin embargo, en este 2022 se avecina el nuevo disco del puertorriqueño. Una gran noticia que él mismo comunicó a través de sus redes sociales y por el que sus fans están muy ansiosos de escuchar.

De hecho, sabemos que se encuentra trabajando en él y los vídeos publicados en su perfil de Instagram son las pruebas irrefutables. Pero Benito ha necesitado de la playa en lugar del estudio para buscar la inspiración. Y quién sabe si también celebrará ahí su cumpleaños con la compañía de su pareja Gabriela Berlingeri, quien también se siente muy bien acompañada de Mario Casas.

El 2021 un año redondo. ¿Y el 2022?

Está claro que Don Benito nunca se cansa de sorprendernos y ni siquiera a él mismo. El 2021 fue el año redondo para el artista, ya que se lució de increíbles colaboraciones como las de Tainy y Julieta Venegas para lanzar Lo Siento BB:/ o la de Rosalía con La Noche de Anoche cuyo videoclip salió en ese año. Asimismo, el artista lanzó varios singles que se podrían interpretar como adelantos de lo que iba a significar Bad Bunny en 2022. 100 Millones, Yonaguni, AM Remix, De Museo, Volando remix y Volví son algunos de los temazos y que han hecho bailar a numerosos fans.

Pero el cantante no solo ha conseguido su gran sitio en la música, sino que también es considerado como una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda. Y es que no es de menos. Es habitual ver a Bad Bunny vestido con prendas extravagantes que destacan su identidad artística. Aunque no es el único universo en el que reluce: el cine está empezando a ocupar su corazón.

El pasado 3 de marzo se conoció que el intérprete de Yo Perreo Sola aparecerá por primera vez en un largometraje llamado Bullet Train junto con Brad Pitt. Aquí el reggaetonero nos mostrará su nueva faceta de actor, así que estamos seguros de que no nos defraudará. ¡Felicidades, Bad Bunny!