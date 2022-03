Chanel, sobre sus planes en Eurovisión: “Me lo voy a pasar de pu** madre”

Desde que la conocimos en el Benidorm Fest, Chanel no ha dejado indiferente a nadie. La representan de española de Eurovisión 2022 parte como una de las favoritas del festival europeo de este año. ¡Y no nos extraña! La joven ha demostrado ser una auténtica profesional encima del escenario. ¿La última vez? Nada más y nada menos que en el Festival da Canção de Portugal, donde volvió a demostrar el increíble show que va a dar con SloMo en Turín.

Esta semana, para hablar sobre su carrera y de Eurovisión, la artista ha tenido una cita en el programa de Buenismo Bien de Cadena Ser. La cantante se ha sentado a charlar con Henar Álvarez, Quique Peinado y Manuel Burque sobre cómo está viviendo este momento, haciendo gala de las ganas que tiene de participar en el festival.

“No sé qué va a pasar porque hay muchos factores que influyen. Lo que sí que sé es que me lo voy a pasar de puta madre. Lo vamos a disfrutar mucho, porque mis bailarines y yo tenemos muchas ganas de ello”, ha empezado diciendo la cantante. “Me estoy preparando muchísimo. Me veo en el escenario disfrutando. Yo voy a ir a ganar, porque esa es mi energía. Voy a por todas”, ha dicho la cantante en el programa.

Sobre el videoclip de SloMo

Chanel también ha dado nuevas pistas sobre el videoclip de SloMo. La joven rodó a finales de febrero el vídeo musical. Y ha dado alguna pista: “Lo grabamos hace dos domingos. Fue muy loco. No quiero hacer spoilers. Solo voy a decir que estoy medio constipadilla por una cosa que ha pasado en el videoclip”.

Chanel y la salud mental

Tras su victoria en el Benidorm Fest, Chanel tuvo que desactivarse Twitter por todo el hate que estaba recibiendo. La cantante tuvo que hacer frente a las críticas que recibió durante aquellos días:

“Esta situación la he sabido llevar desde el minuto uno porque he hablado en casa siempre de la salud mental y me han apoyado cuando he ido al psicólogo. Este discurso ha estado siempre en mi vida. Ha sido muy importante”

Además, Chanel está cansada de que las mujeres tengan que justificarse continuamente por cada cosa que hacen. Ahora, que se encuentra en el foco público, la artista ha visto cómo todo lo que hace es comentado:

“Es un poco triste que en pleno 2022 sigamos justificándonos por subirnos a un escenario, una tarima o a un banco de Gran Vía a bailar sin que te juzguen. ¿Por qué yo que estoy en la palestra me tengo que justificar cada vez que salgo al escenario? Tenemos que apoyarnos entre nosotras, para abrir más camino a las que vengan detrás”. Eso sí, la cantante asegura que está muy feliz con todo lo que le está pasando.

Chanel también ha aprovechado para agradecer a Henar Álvarez el apoyo que le dio esa semana en los medios, lanzando una lanza a favor de su actuación.

Sobre la letra

RTVE ya ha zanjado la polémica sobre la letra de SloMo. Finalmente la canción se interpretará tal y como la conocemos. Y es que no vieron ningún problema en lo que dice. De este modo, Chanel ha querido hablar sobre qué significa para ella la letra: “La canción yo no la he escrito, pero como artista la interpreto. La siento como una fiesta: da igual como seas, que cuando salgas a bailar esta canción quiero que te sientas empoderada.”

Sea como sea, parece que Chanel va a ganarse el aplauso de Europa con su actuación en Eurovisión 2022.