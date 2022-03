Entrevista a la directora y a la productora de ‘RED’ (Pixar): “El rojo es pubertad, menstruación, nervios...”

RED es la nueva película de Pixar, y no hay duda que la premisa es de lo más interesante. ¿Una preadolescente que se transforma en panda rojo cuando sus emociones se desbordan? Parece el punto de partida perfecto para que el estudio forma una película de animación como solo ellas saben.

Aunque tampoco hemos tenido que imaginar mucho cómo será la película, porque su directora y su productora se han pasado por Madrid para hablar de RED y Mei, su protagonista. Domee Shi y Lindsey Collins respondieron a nuestras preguntas sobre todo lo que nos espera en esta nueva locura animada, y hay que admitir que sus respuestas te hacen entender mucho más la película.

Por ejemplo, sobre lo más llamativo que tiene. ¿Por qué un panda rojo? Hay que ver la peli para saber el origen de su transformación, aunque la elección del animal cuadra a la perfección con la trama: "Porque puede ser dos cosas, adorable y agresivo en la vida real, y pensé que es la metáfora perfecta para la pubertad" resolvía.

Aunque sea evidente, la película trata con especial cariño el tema de la pubertad y el paso a la adolescencia, ya sea a nivel físico como psicológico. De hecho, el color protagonista tiene mucho de ello: "Y ese color específico (el rojo) es para mí la pubertad. Es el color de la menstruación, es el color del que se pone tu cara cuando estás enfadada o avergonzada, o morirte de ganas de ver a tu crush del colegio... Era perfecto que esta chica pasase por la magia de la pubertad convirtiéndose en un panda rojo gigante, peludo y hormonal", contaba.

Una película con firma de mujer

El hecho de que Pixar se atreva a hablar de la menstruación -o al menos una alegoría de ello- y el paso a la madurez es algo muy novedoso, aunque no es lo único. Ya exploraron el terreno de las emociones y el hecho de hacerse mayor en Del Revés, aunque no se adentraron de una manera tan explícita como en esta película.

Lo cierto es que la gran novedad de esta película es que está hecha por mujeres, algo histórico en el recorrido de estos estudios. Su directora, Shi, fue elegida porque el estudio le propuso hacer su primer largometraje en 2017, algo que seguro que no le costó conseguir después de haber conseguido el premio Oscar por su corto previo a Los Increíbles 2, BAO.

Sobre ese mismo corto, sorprende hablando de una experiencia personal que retrata a la perfección el concepto de esta película. "Se basa en mi madre, que cada vez que vuelvo a casa de visita en Canadá, incluso a mis 30 siendo ya una adulta, me dice "ojalá pudiese ponerte otra vez en mi estómago, así sabría exactamente dónde estás en cada momento". [...] su mensaje es que si amas a alguien, debes dejarlo ir. No puedes mantenerlo en tu estómago para siempre, si de verdad quieres estar cerca de alguien, tienes que mantener una distancia", confesaba.

¿Es compleja de entender?

Algo que no quisimos dejar de preguntar es si es complicada para los más pequeños de la casa. Coco o Soul tenían premisas muy interesantes, aunque es cierto que si bien eran muy útiles a la hora de que los espectadores más jóvenes aprendiesen una lección vital, también lo es que muchos no conseguían entender a la perfección a qué se referían.

Sobre ello, su directora no ha dudado en reflexionar al respecto: "Mi esperanza con esta película es que para niñas pequeñas que han pasado por estos cambios y disfruten y se lo pasen bien viendo a esta chica transformándose en humana, en panda, y ver su locura y emoción por ir al concierto de una boyband, y que los adolescentes conecten con Mei y sus problemas con las emociones y su cuerpo" contaba sobre el público al que sobre todo va dirigida. Eso sí, no se olvidaba de esos niños y niñas grandes que tampoco se pierden ningún estreno de los estudios: "Y para adultos también, quizá se puedan identificar mucho con Mei, porque ellos pasaron por eso, aunque también con la madre o todos los adultos de la película".

Su productora, sin embargo, lo ve mucho más claro. "Creo que es más que no queremos excluir a gente, no pensamos en que todo el mundo lo vaya a entender, pero no queremos que nadie sienta que no pueden sentirse parte de ello y disfrutarlo, así que... No nos preocupamos de ello demasiado. Además, ¡los niños son más inteligentes de lo que nosotros pensamos! Tienden a captar mucho más de lo que parece", contaba.

RED se estrena el 11 de marzo en Disney+.