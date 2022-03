Nuevo episodio en la ‘tiraera’ de Residente a J Balvin: Rubén Blades les tira de las orejas

La 'tiraera' de Residente y J Balvin ha vivido un nuevo episodio esta madrugada de la mano de Rubén Blades. Una de las figuras más respetadas dentro de la música latina ha querido mediar entre ambos artistas intentando calmar los ánimos que están bastante encrespados desde el vídeo que René publicó con Bizarrap dentro de sus BZRP Music Sessions.

El conflicto entre los dos artistas ha ido multiplicándose en los últimos meses con varias polémicas en torno a los premios Grammy, sus cifras de reproducciones, el concepto artístico de sus carreras o la autoría de las letras. Después del último vídeo de Residente el músico panameño ha querido dar su opinión al verse en mitad del conflicto.

"Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios

y ese conflicto ajeno hoy me obliga a un comentario

que nadie se equivoque quiero que esto quede claro

aconsejo a René porque lo quiero como hermano

cuando a veces la rabia a mi razon enrosca

me digo rubencito, aguila no caza mosca

no es amor y cariño, es amor y control

dejar que el niño chille a veces es mejor

hay una verdad vieja que solo el bueno aprende

que el loro jamás compra a quien su alma no vende

al ánimo caldeado recomiendo darle fin

cálmense escuchando el álbum del año: Salswing...

Salswing en Puerto Rico el 14 de mayo no se lo pierdan

No le pongan atención a esas cosas

No le pongan atención a esas cosas"

Aunque su 'enemistad' o 'rivalidad' o 'mala relación' viene de lejos, todo se ha desencadenado en los últimos meses. Cuando se conocieron las nominaciones a los Grammy Latinos 2021, J Balvin llamó al boicot porque consideraba que no se había reconocido lo suficiente a la música urbana. Fue entonces cuando Residente salió para criticar su postura y asegurar que él hacía hot dogs mientras otros como Rubén Blades, Persona del Año, hacían canciones propias y merecían un reconocimiento.

Durante la ceremonia de entrega, Residente le dedicó unas emocionantes palabras: "Me criaste con tu música, me educaste con tus letras, me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa. Me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera. En esos momentos en los que todo el mundo se esconde, allí estabas tú, me diste lo más que necesitabas, una guía, una dirección. Eres mi mentor, mi maestro, mi amigo, eres como un padre para mí, gracias Rubén".

Tras la polémica de los hot dogs llegó la 'tiraera' con mensajes claros y directos de René a J Balvin: "Tú y yo no somos iguales, yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales. Ni en tus Billboard de cremita de pastel, tus historias de Instagram Dolce Gabbana y Cartier. Solo creo en mi nivel y en el carbón de mi lápiz corriendo por encima del papel. (...) Me voy a llevar a un par antes de irme. (...) Pa dos minutos de canción tienen 20 escritores, hasta los manejadores son compositores. 500 dolares por un boleto señores, por brincar como un pendejo vestido de colores. El autotune y el playback activado. Estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado (...) Un hot dog bien hecho es delicioso, el problema es que no lo cocinaron estos mentirosos (...) No se compra el respeto por ser talentoso, una cosa es ser artista y otra cosa es ser famoso (...). Voy a rebajarme con un bobolón, que le canta a Sponge Bob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reguetón. Como le dicen por ahí 'Josesillo, no tienes calle, por eso tienes los nudillos blanditos'. Con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro. Se hace el espiritual, usando la salu' mental pa' vender un documental. Tú ere' má' falso que un hot dog sin ketchup ni pan (...) Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadenas de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino, todo un divino, aceptando su premio de afrolatino...".