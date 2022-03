Cristina Porta pudo ocultar su cara abrasada con maquillaje antes de la gala de ‘Secret Story’

Cristina Porta es una de esas mujeres guapas del universo Mediaset. Claro que trabaja para estar así, que no todo es regalado. No duda en probar tratamientos que le ayuden a lucir así de bien, aunque no todos le dan buen resultado.

Intentó uno facial que le ha dejado quemaduras en el rostro. Buscaba lucir un rostro rejuvenecido y radiante y consiguió todo lo contrario. Pese al maquillaje y los filtros, lo cierto es que durante su paseo por la alfombra roja de Malnazidos, se notaba que algo le pasaba en la cara.

Claro que pasó desapercibido porque las miradas se centraron más en su vestido a lo Angelina Jolie con una impresionante abertura que nos permitía ver sus piernas. Eso y que posó con su chico, Luca Onestini, desmintiendo todo tipo de rumores de crisis entre ellos.

No ha sido el único incidente que ha sufrido esta semana. Además del rostro quemado, ha tenido que lidiar con el incidente que ha tenido con una cuchara, una especie de apuñalamiento que no llegamos a entender, pero que le ha dejado un buen moratón y un corte, como mostraba en sus stories.

No hay dos sin tres

Y no queda ahí la cosa, porque antes de entrar a plató de Secret Story esta última gala, nos informaba de un tercer suceso: “Me faltaba una cristinada que contaros además de que tengo la cara quemada, aunque no se note por el maquillaje por el tratamiento que me hice. Del apuñalamiento por cuchara, que me han puesto unos puntitos ahora. También me quemé con la plancha”.

Eso sí, nada que no pueda cubrir el maquillaje y permitirla lucir espectacular, como siempre, en el programa donde se dio a conocer al gran público. Las secuelas de sus accidentes no le restaron energía para enfrentarse a Nissy que se ha convertido en su archienemiga. Y mira que la melliza empezó pidiéndole disculpas, según Cristina, para evitar una demanda.

Poco les duró la calma a las dos que no perece que puedan estar en un mismo lugar sin discutir.