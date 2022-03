Cristina Porta vuelve a tener una polemica en pleno directo de ‘Secret Story 2’: “Ya te llamará mi abogada”

Cristina Porta no ganó Secret Story, pero sus controversias llegan incluso meses después. La periodista llegó a la gran final de la mano con su chico, Luca Onestini, aunque dejando atrás un montón de polémicas que provocó por su paso por la casa. Su enemistad con Adara Molinero ayudó a polarizar a la audiencia, y a día de hoy sigue viendo sus efectos. Incluso en Secret Story 2.

Fichada como colaboradora regular del formato, Porta acude a algunos programas a aportar su punto de vista como exconcursante con otros perfiles como el de Miguel Frigenti, aunque hace unos días ese papel cambió por el de protagonista. Nissy, expulsada y en plató, vio como Cristina respondía a lo que dijo de ella en la casa; a lo que por supuesto no se pudo quedar callada. La réplica de la exfinalista, sin embargo, no llegó.

Y no llegó por una sencilla razón: se lo estaba reservando para la siguiente noche que coincidieran. Toñi Moreno lo sabía, y por ello, le quiso dar un breve espacio en la noche -de lo más ocupada tras la expulsión disciplinaria- en el que Porta se desahogó frente a Nissy:

Cristina Porta, a Nissy: "Ya te llegará una cosa de mi abogada. Basta ya del acoso en las redes sociales, yo tengo 31 años, soy muy segura y aún así me afecta" #SecretNoche8 pic.twitter.com/HdlWEv9mow — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 6, 2022

Lista de improperios

Móvil en mano, la catalana procedió a leer todos los insultos que le había dedicado Nissy durante su estancia en Guadalix, todos captados por las cámaras del 24h de la casa. Era una larga lista, que leyó sin ningún tipo de pudor dejando claro que esos mismos insultos no habían sido pocos. Lo hizo como alegato para acabar con el acoso en redes sociales, en general y respecto a ella, acompañando de una advertencia: "Ya te llamará mi abogada".

Aunque no profundizó en el tema, se puede presuponer que Porta ha iniciado un procedimiento legal por haberse sentido ofendida tras oír las palabras de Nissy. Todo lo hizo con un concepto de empatía frente a mujeres más jóvenes, aunque también acabó admitiendo que eso le acababa por afectar en lo personal aún estando muy segura de sí misma.

Lejos de achantarse, Nissy no dudó en responderle que ella es la primera que le faltó al respeto hablando con Carmen referenciando a que "se bajaba al barro". Además, sobre su argumento de no insultarse entre mujeres no dudó en sacar el tema del amor propio del que la periodista habló en su concurso en referencia a Emmy Russ, una de sus compañeras de edición.

La presentadora, por su parte, quiso dejar claro que esos insultos no los toleraría en su plató -de hecho, ya ha demostrado en más de una ocasión no tener ningún reparo en expulsar a gente del mismo-; por lo que quiso detallar que todo sucedió durante la estancia de Nissy en Guadalix. Aunque no le dieron más espacio al conflicto, la presentadora quiso cerrarlo definitivamente pidiéndoles que lo arreglasen entre ellas.