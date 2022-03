El postre del Mercadona que ha generado un club de adeptos y que no encontrarás tan fácilmente

Mercadona lo ha vuelto a hacer y ha agotado existencias de un producto estrella rico en proteínas, que los usuarios no han podido dejar de consumir. Se trata de unas natillas con sabor a vainilla en su gama de “+Proteínas”, de la que hasta los nutricionistas se han hecho eco.

Un claro ejemplo ha sido el que un dietista, popularmente conocido como “El Coach nutricional”, ha dejado en su canal de Youtube asegurando que “estas natillas son muy interesantes desde el punto de vista nutricional”. Además, manifiesta que está compuesto por “leche desnatada, agua y proteínas de leche".

En el propio vídeo, el nutricionista hace una comparativa con las natillas más tradicionales, donde afirma, a rasgos generales, que este nuevo producto estrella es más sano. Las natillas más clásicas cuentan con 4,4 gramos de grasa y 18,1 gramos de carbohidratos de los cuales solo 15 son azúcares, además de que aportan alrededor de 130 calorías por cada 100 gramos. Lo que según comenta el nutricionista es bastante alto.

Sin embargo, las nuevas natillas llevan 10 gramos de proteínas de “calidad” y 5,8 gramos de carbohidratos, de los cuales solo 3 son azúcares, además de que brindan 77 calorías. Por lo que este producto puede ser una buena alternativa a esas natillas tradicionales con un valor nutricional “más interesante”, afirmaba el nutricionista.

Eso sí el precio es un poco más elevado, aunque según comenta el dietista “está justificado” por la tecnología implementada para su resultado. ¿Lo mejor? El sabor, que es prácticamente igual que el de las natillas más tradicionales, con la única diferencia que las nuevas tienen valores nutricionales más ricos y saludables para los usuarios.

Las natillas estás de proteína del Mercadona están BUENISIMAS



Las recomiendo pic.twitter.com/DKRDdzhNsI — MrDinosaurio (@Jerbonauta) February 17, 2022

¿Por qué se agotan tan fácilmente?

Este producto que se ha acabado convirtiendo en una necesidad para muchos, se ha hecho viral ante la falta de stock en algunos supermercados.

Este producto de Mercadona levanta pasiones entre los consumidores y desde hace meses se ha hecho viral en Twitter, ya que muchos usuarios alegan que cuando acuden al supermercado casi nunca lo tienen. A lo que la compañía rápidamente ha respondido: “No hemos dejado de recibirlas. No obstante, por la demanda del producto es posible que cuando vayas no queden. Puedes preguntar al responsable de la tienda en caso de no haberlas cuando vayas en tu próxima visita”.

¿Ha dejado @Mercadona de hacer las natillas de +Proteína Hacendado? Me bajo de la vida. — Allfonso🌻 (@ageopolitico) March 10, 2022

Otros usuarios también han indicado que ni tan siquiera han visto este producto en su supermercado de su localidad. A lo que Mercadona ha respondido “Eso se debe a que están probándolas en determinadas zonas geográficas del país”.

@Mercadona cuando vais a traer las natillas proteicas a los Mercadonas de Córdoba Capital? Es que sinceramente, llevo MESES esperando a que vengan y jamás vienen, no se qué más tengo que hacer para que las traigáis. — Paisis Lovely Energy ♓🐟 (@_MysticRomance) March 10, 2022

Esto ha hecho poner sobre la mesa una necesidad imperante en los últimos años y es la cantidad incesante que consumimos de edulcorantes en comparación con la baja cantidad de proteínas, que reinan en la mayoría de los productos del mercado.