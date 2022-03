‘Material Girl’ de Madonna se convierte en la nueva tendencia de Tiktok tras 37 años de éxito

Los fans de Madonna lo tienen muy claro: es la Reina del pop y siempre lo será. A lo largo de los años, la cantante ha realizado numerosos hits musicales a nivel mundial. Lo que la llevó a posicionarse al mismo o similar status que Michael Jackson en la música. Y es que no es para menos. Madonna nos ha ido dejando increíbles canciones que la han convertido en todo un icono y este es el caso de Material Girl, uno de los grandes hits de la historia. Ahora, 37 años más tarde, gracias a Tiktok, el tema vuelve a sonar.

Pero, ¿qué sabemos de Material Girl? Como hemos dicho antes, es uno de los sencillos de su segundo disco Like A Virgin (1984), compuesta por Peter Brown y Robert Rans y producida por Nile Rodgers. Rápidamente se convirtió en un gran hit. Llegó a posicionarse en lo alto de diversas listas de éxitos musicales, como en la Billboard Hot 100. Además, fue nº1 en nuestra lista de LOS40 el 25 de mayo de 1985.

Madonna en 1984. / Michael Putland/Getty Images

Madonna como "Material Girl"

La canción popera con elementos del new wave cautivó a millones de personas, tanto que Madonna llegó a interpretarlas en cinco de sus giras. Su tema era totalmente atractivo, ya que la intérprete de Material Girl explicó en su momento que se identificaba con el single porque recrea su situación actual, por lo que era "provocativo" y le gustaba. Sin embargo, muchas personas no llegaron a entender el concepto o la ironía que trataba de expresar la cantante, así que le persiguió por mucho tiempo el apodo de "Material Girl" (Chica materialista).

Esto hizo que la artista llegara incluso a arrepentirse de haberla grabado y rechazó el mensaje que dio en los 80. En una entrevista con la Rolling Stone lo dijo: "La canción con la que más me irrita que me vinculen es Material Girl. Era una canción irónica porque desde luego no soy una persona materialista". Después añadió: "Me siento afortunada de poder permitirme un cuadro de Frida Kahlo o de vivir en una casa bonita, pero sé que también puedo vivir sin nada de eso. Soy resolutiva e ingeniosa y si tengo que terminar viviendo en una cabaña de madera en mitad del bosque, también podría hacerlo. Ese tipo de cosas no me hacen falta para ser feliz".

La reencarnación de Marilyn Monroe

A esta canción le acompaña un videoclip ingenioso. Aunque también se tergiversó, ya que Madonna interpreta a una mujer que le encanta los lujos. Aún así, la cantante se divirtió mucho al rodar el filme. Para ello contaron con la dirección de Mary Lambert y recrearon la escena icónica de Marilyn Monroe en la película de 1953, Los caballeros las prefieren rubias, donde la actriz canta Diamonds are a girl's best friend.

Así es como la intérprete de Like A Virgin pudo representar su escena favorita de todas las películas de Monroe. Y es que sin duda, el video musical también se convirtió en uno de los clips más icónicos de la carrera de Madonna.

El regreso al futuro de Material Girl

37 años después, la canción regresa a nuestras vidas gracias a los usuarios de Tiktok. El tema es la banda sonora de más de 1.400.000 vídeos de la plataforma. Eso sí. Hay una gran variedad de temáticas, pero la que más se ha viralizado (y sigue siéndolo) es recrear a tu futuro yo anciano y después colocar a tu yo del presente. Esto se consigue con un filtro que te envejece totalmente y así la gente puede saber cómo será cuando sea muy mayor.

Sin duda, es uno de los vídeos más asombrosos de la plataforma, pues encontramos muchas bellezas tanto de mujeres como de hombres. E incluso algunos son muy divertidos que recrean hasta una familia entera y luego se ponen a los protagonistas de "jóvenes". Como bien sabemos, este espacio es útil para traer de vuelta a grandes temazos que se han quedado en el pasado sin ningún reconocimiento o que en su momento fueron grandes éxitos. Y así es como Material Girl ha regresado del pasado para quedarse ahora por mucho tiempo.