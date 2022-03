Justin Quiles se viene a LOS40 Primavera Pop 2022

Si lo has dado todo con Loco o con Jeans, te traemos buenas noticias. Su protagonista, Justin Quiles, va a estar en la fiesta de LOS40 Primavera Pop 2022. ¡Menudo sorpresón!

Así lo ha anunciado Tony Aguilar en Del 40 al 1 este sábado 12 de marzo. Pero la noticia de la incorporación del puertorriqueño no ha llegado sola. La mañana comenzaba con la buena nueva de que nuestro festival más primaveral del año aterrizará este año también en Rubí (Barcelona), y lo hará al día siguiente: el 2 de abril.

Por supuesto, Quiles no podía faltar en ninguna de estas dos fiestas. Así que prepara todas tus ganas porque te espera una buena sesión de reggaeton y, en definitiva, sonidos urbanos. Y si no tienes la entrada, no te preocupes. Permanece muy atento/a a LOS40.com para enterarte de cómo disfrutar de LOS40 Primavera Pop 2022 desde donde quieras.

Cartel de LOS40 Primavera Pop 2022 en Madrid / LOS40

Una fiesta repleta de artistas

Pero Justin no es el único que se subirá a los escenarios del WiZink Center y de L'Escardivol para traernos sus ritmos. Nicky Jam, Manuel Carrasco, Lola Índigo, Ana Mena y Mau y Ricky son otros de los que tampoco faltarán a su cita con LOS40.

Y es que si hay algo que caracteriza a LOS40 Primavera Pop es que la diversión y los hits de nuestros artistas favoritos siempre están presentes. Así que en esta nueva edición no iba a ser menos. ¡Comienza la cuenta atrás!