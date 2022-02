Festival LOS40 Primavera Pop Madrid 2022: Todos los confirmados hasta el momento

El cartel del festival LOS40 Primavera Pop Madrid 2022 va tomando una forma increíble. La cita, prevista para el próximo 1 de abril en uno de los templos de la música en directo de la capital: el Wizink Center, será un encuentro único entre artistas, industria y público que ya tenemos ganas de vivir.

El artista dominicano Nicky Jam ha sido la más reciente incorporación al cartel de la capital pero le acompañarán artistas de la talla de Lola Índigo, Lérica, Ana Mena, Tiago PZK, Chanel o Marc Seguí, entre otros muchos.

De momento, estos son todos los artistas que han confirmado su presencia en LOS40 Primavera Pop Madrid 2022, pero insistimos, no serán los únicos porque hay muchas sorpresas que están por venir.

Nicky Jam

Lola Índigo

Ana Mena

Mau y Ricky

Marc Seguí

Pole

Belén Aguilera

Bombai y David Otero

Dvicio

Lérica

Nil Moliner

Agoney

Hens

Walls

Zzoilo

Leo Rizzi

Marlon

Miki Núñez

Ainoa Buitrago

Tiago PZK

Chanel

Purple Disco Machine

Las entradas para este evento ya están agotadas, pero si te has quedado sin la tuya, tranquilx porque podrás seguirlo a través de las redes sociales y los canales oficiales de LOS40. Va ser la gran fiesta de la primavera y ¡no queremos que te la pierdas por nada del mundo!

Esta será la edición número 16 del festival de festivales Pop. En todos estos años, han pasado por el escenario de LOS40 Primavera Pop artistas de un nivel increíble, como Lady Gaga, Ed Sheeran, Paulina Rubio, Nena Daconte, Enrique Iglesias, James Blunt, Anitta, Jonas Brothers, Take That, Pablo Alborá, Dani Martín, C. Tangana, Taburete, Ana Guerra, Aitana, Beret y muchos otros muchos.