STR presentan un disco muy especial con "Yahtoyl"

Iker Villa, Oihan Moreno, Xabier Bengoa, Lander Campos y Aritz Mendiola evolucionaron en grupos como Revolta Permanent y Laukatu. Cada uno se nutrió del rock y el metal de las bandas en las que nacieron. En 2019, surge un proyecto completamente opuesto a sus vivencias que encontraría el nexo común en el pop-trap: STR.

Su unión se materializó en 2021 con un álbum sobre el amor, la vida, el sexo y los sentimientos que inundan al ser humano. Sus letras unidas a la melodía son capaces de transportarte e introducirte de lleno en sus historias de corazones rotos. En CARA A de los LOS40 Euskadi nos han visitado para contárnoslo todo sobre 'Yahtoyl', un álbum que nos plantea por qué siempre herimos a los que más queremos.

Cara A: STR se forma con integrantes muy diversos, ¿Cómo acabáis juntándoos?

STR: Me gusta mucho decir que STR nace de un juego. En parte, vivíamos juntos y surge del momento en el que Oihan dice "voy a hacer una base". También estuvimos con letras y acabó surgiendo una canción. Esta fue la primera de todas las que hicimos. Ni siquiera tenía un nombre, pero nosotros dijimos "vaya, esto puede tener potencial, algo hay aquí que me gusta". Al final, jugando y jugando se convirtió en lo que es ahora.

Cara A: Y gracias a ese juego y a la combinación de vuestras experiencias musicales y personales nace un sonido único. A veces los cambios son necesarios, ¿Verdad?

S: Verdad, es cierto que cada uno de los miembros de la banda veníamos de grupos diferentes con estilos muy distintos. Eran proyectos más relacionados con el rock, el punk-rock, el metal... Música más cañerita. De repente, nos juntamos para formar un grupo que es imposible que pueda estar aún más alejado de esos estilos. Desde el principio nos resultó nuevo y lo cogimos con muchas ganas. Además, en su momento ninguno escuchaba el estilo de música que hacemos ahora, así que todo fue como un reto.

Cara A: Yahotoyl es el nombre de este disco, cuanto menos resulta muy curioso... ¿De dónde viene?

S: YAHTOYL que de por sí ya es difícil de decir. Es un acrónimo que viene de una canción con la que estaba obsesionadísimo el año pasado. Descubrí un grupo de música de los años 50, The Mills Brothers, que tienen una canción llamada "You Always Hurt The Ones You Love" que significa que siempre haces daño al que amas o al que tienes al lado. Es un concepto muy desgarrador, pero también muy bonito. Así que cogimos este concepto y lo hicimos nuestro con nuestras vivencias. Nos pareció adecuado para el nombre.

Cara A: También tenemos la versión en Euskera, ¿No?

S: Sí, el título de la canción principal es BMDMD, "Beti Mintzen Duzu Maite Duzuna", y se trata bastante bien el tema alrededor del que gira el álbum y su diseño: ¿Por qué le hago yo daño siempre al que tengo al lado?

Cara A: Es bonito meter en las canciones mensajes que nos lleguen a todos. Vosotros trasmitís vuestras ideas a través de un género musical que no está muy presente en Euskadi.

S: De hecho, no era una intención desde el primer momento, pero es cierto que nos hemos fijado en la forma de hacer de muchas bandas extranjeras que, en este caso, la gran mayoría eran americanas. Al final, sobre todo el cómo llevan los proyectos al directo, trabajan con sus músicos de forma muy concreta y nosotros queríamos adaptarlo a lo que nosotros podíamos hacer. Creo que lo hemos conseguido teniendo en cuenta que lo que hacemos con nuestra música no es lo que estamos acostumbrados a escuchar aquí porque la producción de los directos suele ir direccionado de otra manera. Se ha llevado siempre por un camino que nosotros ya teníamos andado.