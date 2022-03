Britney Spears comparte una foto de su pecho para lanzar un mensaje: “Jódete hasta el día que me muera”

Que Britney Spears publique un primer plano de su pecho no es algo que a estas alturas nos pueda sorprender. En los últimos tiempos ha dedicado mucho esfuerzo a mostrarnos cada poro de su piel. En esta ocasión la impactante imagen iba acompañada de una larguísima reflexión que le ha llevado a varios temas.

Uno de ellos tenía que ver con la lactancia materna. “Así alimenté a mis 2 hijos... ¡como una maldita fábrica de leche! ¡Tenía literalmente 6 biberones llenos y listos para usar en todo momento a mi lado mientras estaba amamantando porque nunca quise que mis bebés tuvieran hambre! ¡Siempre estaba rociando y goteando porque estaba tan llena de leche que me dolían los senos! Se llenaron tanto que dije 'oye, haré una fábrica de leche en mi sala de estar' y adivina qué... ¡Lo hice! ¡Tenía mi leche materna en 11 botellas en un momento!”, recordaba sobre su propia experiencia.

Ha pasado tiempo desde entonces. Ahora su vida está en otro momento y aunque piensa en volver a tener un bebé, de momento, sostiene en brazos a uno que encontró en Maui con su madre. “Sostuve a la bebé durante una hora mientras hablábamos y supongo que, como mujeres, nuestros cuerpos guardan memoria porque volvió el instinto... ¡Fue inmediato!”, reconoció.

Eso le ha llevado que hubo un momento, durante la gira de Circus, en el que ese recuerdo de la lactancia se hizo presente de manera física. “¡Cuatro años después de que nacieran mis hijos, estaba de gira cambiándome en mi cuarto de cambio rápido y la leche comenzó a salir de mi seno. No lo podía entender porque no había bebés cerca y, por lo general, si eso sucede, lo cual es extremadamente raro, es porque tu cuerpo se conecta con otro ser humano...”, reflexionaba.

Recuerdos sobre su padre

También ha hablado de los sonidos indescifrables de los bebés para comunicarse. Esos recuerdos le han llevado a su gran trauma, el hecho de que su padre consiguiera su tutela. “El primer día que mi padre se convirtió en mi tutor, nunca lo olvidaré! Dijo ‘siéntate en esa silla... vamos a tener una charla...’. Dijo 'Soy Britney Spears y de ahora en adelante tomo las decisiones' y desde ese día sentí que me despojaban de gran parte de mi feminidad... nunca fui la misma... pero oh caramba!!! 13 años después puedo decir: ¡maldita sea, lo superé!”, admitía.

Ese tiempo se sentía viva, pero tenía que vivir en secreto. “Sigo teniendo las mismas tetas, pero ahora un poco más sabias!!!”, aseguraba mientras aseguraba que si le hubieran dicho con 17 años que 9 años después su padre se iba a apoderar de su carrera si hacía ese disco, hubiera dicho que no.

Así que ha terminado con un mensaje para su padre: “Si revisas mi pecho, podría pasar por el trasero de un bebé, así que adelante, bésalo... mientras lo haces, no olvides que soy una perra, soy una amante, soy una niña, soy una madre, soy un ojo morado, soy una santa, no siento vergüenza, soy tu infierno, soy tu sueño, no soy nada entre medias... Sé que no lo querrías de otra forma... Quién quiere jugar??? Cuál es tu nombre??? A dónde vamos??? De dónde eres??? Vamos… Oh y vete a la mierda también. Pssss Llévame de vuelta LOL??? ¡Jajaja, LOL es más como JÓDETE HASTA EL DÍA QUE ME MUERA!”.