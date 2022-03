Premios Grammy 2022: estas son las actuaciones confirmadas

Se acerca la fecha. El 3 de abril se va a celebrar la 64ª edición de los Premios Grammy. Eso sí. En España será a las 2:00 horas del 4 de abril.

En un principio iban a celebrarse a finales de enero de este 2022, pero la situación del COVID-19 obligó a la Academia a trasladar la fecha para más adelante. Con el 3 de abril fijado y con la lista de nominados completa, solo faltaba por conocer quiénes pondrán la música en directo. Pero la duda ya se ha resuelto.

La Academia de Grabación ha desvelado este 15 de marzo la primera tanda de actuaciones confirmadas. Y prepárate porque no te van a dejar indiferentes. Estos son los artistas que, de momento, seguro llevarán su música en directo el 3 de abril al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas:

Olivia Rodrigo

Billie Eilish

BTS

Lil Nas X

Jack Harlow

Brothers Osborne

Brandi Carlile

Como mencionamos en líneas anteriores, estos son los primeros confirmados, por lo que tendremos que esperar para saber quiénes se unirán a la lista. Lo que es evidente es que todos se mueren de ganas de que llegue el momento de ponerse frente al micrófono. Eso sí. De momento se desconocen qué canciones interpretarán en directo.

Casualmente, Billie Eilish y Olivia Rodrigo son dos de las máximas nominadas de la noche. Ambas suman siete nominaciones gracias a sus álbumes Happier Than Ever y SOUR. Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R. también destacan con sus respectivas ocho nominaciones. Aunque el que se lleva la corona es Jon Batiste con un total de once. ¡Récord de la noche!

Pero eso no es todo. España también está muy presente en la lista de nominados de estos galardones. C. Tangana y Pablo Alborán forman parte de ella. Nathy Peluso también, que, aunque no es española, sí mantiene un vínculo muy especial con nuestro país.

La 64ª edición de los Premios Grammy estará presentada por Trevor Noah, el popular cómico, escritor, productor, comentarista, actor y presentador.

¿Qué nos deparará en esta tan emocionante noche musical? ¿Conseguirá BTS hacerse finalmente con la estatuilla a Mejor canción de pop de grupo o dúo con Butter? Y, lo más importante, ¿quiénes se unirán a la lista de confirmaciones próximamente? Estaremos atentos/as para descubrirlo.