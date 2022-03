Estas son las mujeres con más Nº1 en la historia de LOS40

La semana pasada celebramos el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y un oyente de #Del40al1CocaCola, Ricky, compartió en redes sociales una infografía con las féminas que más canciones han llevado al número uno a lo largo de la historia de LOS40, que arranca en 1966. En el programa del sábado 12, Tony Aguilar recordó a las ocho diosas del Olimpo de la lista, empezando el recorrido con Britney Spears: nueve canciones de la Princesa del Pop han alcanzado la primera posición, desde Baby, one more time, en 1999.

Un puesto más arriba en este brillante escalafón está Jennifer Lopez, la reina del Bronx, que ha sido número uno con diez temas; con On the floor, de 2011, lo logró cinco semanas. Once canciones de Gloria Estefan, pionera del pop latino, primero al frente de Miami Sound Machine y después en solitario, han ocupado la posición de honor.

La artista española con más números uno en LOS40 es Luz Casal: un total de 14. También ha hecho historia en la lista Rihanna. A pesar de llevar cinco años apartada de los estudios, la de Barbados ha sido lideresa con 15 sencillos; traducido a semanas, han sido 32: solo con Umbrella lo fue cinco semanas en 2007. Por su parte, Shakira ha logrado 16, lo que la convierte en la latina de más éxito en el chart. Con Las de la intuición se mantuvo en lo alto ocho semanas (45 semanas con todas sus canciones).

La queen absoluta de la lista es Madonna. La Ambición Rubia se estrenó en la posición de honor en 1985 con Material girl y el último número uno hasta el momento ha sido Sorry, de 2006: en conjunto, 18 canciones. El repaso termina con Aitana, quien después de haberse colgado el oro esta misma semana con Formentera, suma ya 12 puestos de honor en LOS40.