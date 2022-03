Jon Kortajarena sobre el último topless de María Pedraza: “Virgen del amor hermoso. Esto tiene q ser pecao”

Mientras en sus stories la veíamos con una corta melena lisa y rubia, en su muro la veíamos, sin embargo, con larga melena rizada y castaña. Hablamos de María Pedraza y los cambios de look que protagonizan su vida últimamente.

Solo hay que echar atrás una publicación para verla con melena corta y morena. Y lo más curioso es que es complicado decir cuál de los looks le sienta mejor porque la actriz está espectacular la pongas con lo que sea.

Y eso es extensible al resto de su cuerpo más allá de sus cambios capilares. Tiene un cuerpazo y lo sabe y por eso no duda en mostrarlo con esa naturalidad de la que se sabe guapa.

Si hay algo que la apasiona es el mar y el sol, lo ha demostrado en más en una ocasión y de ahí que sea muy común verla en bañador. Recientemente ha estado en uno de esos lugares paradisíacos con los que todo el mundo sueña y sigue recordándolo.

Topless incendiario

Ha compartido uno de los topless durante su último viaje dividido en dos fotografías que han logrado por un instante que nos olvidemos de la tormenta de barro de nuestro país y pensemos en verano y vacaciones y eso siempre da muy buen rollo. "Something about you", es lo único que ha escrito junto a la imagen en la que podemos apreciar su tatuaje en el costado.

“Virgen del amor hermoso. Esto tiene q ser pecao 💥”, comentaba su gran amigo Jon Kortajarena, otro que sabe mucho de mar, sol y cuerpazos. Y si él se ha quedado impactado, no ha ocurrido menos con el resto de seguidores que le han llenado los comentarios de ese tipo de piropos que levantan el ánimo a cualquiera.

Está claro que viene bien, de vez en cuando, olvidarnos, aunque sea por un solo instante que vivimos rodeados de pandemias, guerras, pobreza, subida de precios… y todas esas calamidades que nos quitan el sueño últimamente.