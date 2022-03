El comunicado con el que Luca Onestini anuncia su ruptura con Cristina Porta: “Basta mentiras”

Casi tres meses de salir de la casa de Secret Story, Luca Onestini ha comunicado su ruptura con Cristina Porta. La pareja que se conoció dentro del reality y, aunque le costó reconocer su amor mutuo, acabaron manifestándolo a los cuatro vientos ha decidido romper.

Pero, al parecer, no han acabado demasiado bien. Algo que se olía desde algunas semanas, cuando ambos aparecían en el plató del reality y confesaban haber tenido rifirrafes antes y después de ir a trabajar.

Además, Toñi Moreno desvelaba que les había visto cenar por separado en el comedor de Mediaset. Por lo que todo apuntaba a que no estaban en su mejor época.

Pero la confirmación llegaba ayer por la tarde, cuando el italiano se convertía en trending topic por unas palabras que publicaba en sus redes: "Si mi presencia molesta, yo prefiero quitar las molestias. Estoy en el hotel desde ayer, no por mi decisión. Que quede claro", empezaba señalando.

"Yo tengo que aguantar que no se me conteste ni siquiera al móvil. Y si lo hace es solo para decirme de no volver a casa cuando era lo que más yo quería. No tiene tiempo para contestarme pero para escribir un tuit diciendo que se siente sola sí tiene tiempo. Cuando fue ella la que me dijo de no volver a casa antes de las cinco para evitar verme", aseguró.

Para concluir lamentando lo siguiente: "Me duele mucho todo esto y no me lo merezco. Basta de mentiras. Ayer hemos hablado y hemos decidido que así no se puede seguir. Que cada uno siga su camino y que lo hagamos por separado. Un beso".

Por el momento, Cristina Porta no se ha pronunciado, así que habrá que esperar a leer o escuchar su versión de la historia.