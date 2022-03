‘Secret Story 2’ desvela el secreto de Laila y Nissy, el más acertado en las teorías de la audiencia

Secret Story 2 sigue desvelando los secretos de sus expulsados, y esta vez lo ha hecho por partida doble. No, no es que haya revelado dos secretos -algo que en otras ocasiones sí ha hecho-, sino que ha hecho lo propio con el secreto conjunto que tenían Laila y Nissy.

Las hermanas de la edición entraron juntas, concursando como una única persona tal y como hicieron en su día los Gemeliers. Sin embargo, las continuas broncas de Nissy frente a Brenda provocaron una nominación disciplinaria para ambas que acabó cambiando las reglas de la edición y separándolas en dos participantes individuales. Eso sí, con un secreto único para las dos juntas.

Un secreto que, después de la expulsión de Laila, ya no tenía sentido guardar. Por ello, en la noche del programa presentada por Sandra Barneda ambas se confesaban ante sus compañeros y desvelaban el secreto con el que entraron al reality:

¡Revelado el secreto de Laila y Nissy! "Nuestro secreto es que nuestra madre ha querido más al dinero que a nosotras" 💥 ¿Os lo esperabais? #SecretUH9 #Secret15M pic.twitter.com/UMOeEL5TUJ — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 15, 2022

El secreto de las mellizas es "Mi madre ha querido más al dinero que a mí", aunque obviamente cambiando el singular de la frase y sustituyéndolo por el plural. De hecho, esto es algo que ha llamado poderosamente la atención de la audiencia, que no ha podido evitar fijarse que el hecho de tener un solo secreto pese a haber entrado por separado a la casa.

Y es que Laila y Nissy no solo entraron al reality por separado, sino que no sabían ninguna de las dos que su hermana también iba a estar en Guadalix. Por ello, su reencuentro -hacía tres años que no se veían en persona por culpa de la pandemia y un gran problema de horarios- fue una de las cosas más comentadas de la primera gala, así como una de las que más sospecharon los seguidores del formato: ¿No sabían que iban a concursar juntas pero tienen un secreto para las dos?

Aun con esas, parece que el vídeo está grabado durante su estancia en la casa, por lo que no sería de extrañar que una de ellas se hubiese enterado de tener que tener un secreto durante el transcurso del programa. Y ahí solo tener que adherirse al que su hermana presentó a la organización.

Un secreto con pocas explicaciones

Más allá de secretos, algo que se echó de menos en la gala fue algún tipo de contexto de parte de las portadoras de dicho misterio. El vídeo, de apenas unos segundos, solamente admitía que ellas eran las portadoras de ese secreto en concreto, pero no daban ningún tipo de explicación al respecto.

Sin embargo, tampoco hizo falta: tanto Rafa como el público tenían muy claro que ese era el secreto de las mellizas, aunque les faltó algo de seguridad y un turno privilegiado con el pulsador para poder arriesgarse y haber podido ir a por él. Ya es tarde para eso, pues ellas están fuera del concurso y sus esferas, cedidas directamente a Álvaro.