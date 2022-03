Miguel Ángel Muñoz estará en el regreso de ‘Un paso adelante’ pese a sus dudas

ATRESplayer PREMIUM continúa trabajando en UPA Next, la nueva temporada de Un paso adelante. Todavía no hay mucha información sobre la serie, aunque poco a poco se van conociendo varios detalles. De hecho, ya están sonando con fuerza algunos nombres para el reparto principal. ¿El primer fichaje confirmado? El mismísimo Miguel Ángel Muñoz.

Tal y como informa Yotele, el popular actor retomará el papel de Rober en esta producción que está preparando la plataforma de pago de Atresmedia Televisión y que previsiblemente se estrenará en algún momento de este año. Todavía no sabemos en calidad de qué volverá su personaje a la escuela Carmen Arranz, aunque son muchos los que piensan que formará parte del nuevo claustro de profesores.

Las dudas de Miguel Ángel Muñoz

Aunque los seguidores más nostálgicos de Un paso adelante están encantados con la noticia, lo cierto es que Miguel Ángel Silvestre no estaba muy a favor del regreso de la serie en un principio. El año pasado, justo cuando el proyecto empezaba a coger forma, el actor dijo que era mejor no retomar esta historia.

"Rodé una película con Pablo Pujol y Jesús del Cerro -productor ejecutivo y director de la serie- y hablamos sobre esto. Pablo y yo no compartíamos el mismo criterio. Él estaría encantado de que volviera la serie pero yo no lo tengo tan claro", afirmó en la presentación de The Dancer. "Creo que algo que tuvo tanto éxito como UPA Dance sería difícil de superar y pienso que es mejor dejar las cosas como están".

Así va a ser 'UPA Next'

La historia de UPA Next retoma el universo de Un paso adelante y a algunos de sus personajes más emblemáticos. Los nuevos capítulos reavivan, en una nueva temporada, las tramas protagonizadas por alumnos y profesores que hicieron de esta serie de Antena 3 un auténtico fenómeno fan y a sus actores, ídolos de una generación de jóvenes.