Los Rolling Stones se niegan a vender sus derechos: “Es una señal de envejecer”

En su larga y convulsa vida, los miembros de los Rolling Stones han vivido muchas anécdotas, y a pesar de su edad, parece que son inmortales. El legendario Keith Richards ha compartido muchos momentos en los que su vida ha corrido peligro, y a sus 78 años hora trata de llevar una vida más tranquila: ha dejado de beber alcohol y de fumar.

Ahora que han anunciado una nueva gira europea que comenzarán en Madrid el 1 de junio, el guitarrista ha hecho unas declaraciones de las cuales se puede entender que sus satánicas majestades no tienen previsto parar a corto plazo. Habló en CBS Sunday Morning de la posibilidad de vender el catálogo de la banda, algo muy común en artistas que están por retirarse, y se mostró bastante reacio a eso.

"Mick Jagger y yo hemos hablado de ello muy seriamente. No sé si estamos listos para vender nuestro catálogo, tal vez lo estiremos un poco, agregarle más cosas. Cuando piensas en vender tu catálogo es un signo de que estás envejeciendo", explicó el músico, confirmando que aún tienen planeado seguir componiendo.

También se le preguntó si tenía en mente una fecha para pensar en su retiro de la música, y nuevamente, Richards confirmó que a los Stones aún les falta mucho camino por recorrer. "Si hiciera eso no podría tener una respuesta y siempre estaría pensando en ello. ¿Me entiendes? ¿Mañana? No. ¿El 5 de julio de 2025? No, no se puede... me enteraré de la manera más dura".

Otra muestra de que los Stones no abandonan la música es que van a seguir componiendo nuevos temas. En otro momento de la entrevista, Richards ha confirmado que el grupo sigue trabajando después de su último trabajo discográfico, A Bigger Band, lanzado en 2005. "He estado trabajando con Mick la semana pasada y Steve Jordan, y se nos ocurrieron ocho o nueve piezas de material nuevo que es abrumador para nuestros estándares", ha declarado.

Bob Dylan, Stevie Nicks, Neil Young, Shakira... En los últimos meses estamos asistiendo a un goteo constante de artistas consagrados que están vendiendo los derechos de las canciones que han tenido y cantando a lo largo de su trayectoria. Llama la atención desde fuera ver cómo se desprenden de algunos de los títulos que más dinero les han aportado, teniendo en cuenta que es el aspecto más lucrativo de la industria musical.